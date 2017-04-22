В субботнике участвовало около 250 000 жителей Литвы

"Собралось около 250 000 человек, мы считаем, что соберут до 2000 тонн мусора. Мы опираемся на опыт прежних лет. Больше всего участников из крупных городов, но не отстают и небольшие города - мусор убирают все, активны все мэрии", - сказала BNS глава "ДЕЛАЕМ 2017" Кристина Барановайте.

В этом году, по ее словам, соберут примерно на 1000 тонн меньше мусора, чем в прошлом, поскольку люди становятся сознательнее, меньше мусорят.

По словам Барановайте, часть мусора вывезут в субботу, 22 апреля, остальное - в начале следующей недели.

По предварительным данным, число участников в этом году примерно такое же, как в прошлом, а в некоторых районах - например в Паневежском, Рокишкском их даже больше.

В субботнике приняли участие и руководители страны - президент Литвы Даля Грибаускайте - она открыла субботник посадкой деревьев, премьер-министр Саулюс Сквернялис, спикер парламента Викторас Пранцкетис.