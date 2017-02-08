Из Италии и Греции в страны Балтии перемещено 513 ищущих убежища из запланированных 1481, свидетельствует девятый принятый Еврокомиссией доклад о прогрессе в выполнении программы перемещения беженцев, в котором дана оценка ситуации после 8 декабря 2016 года, сообщает LETA.

Эстония и Литва пока не переместили ни одного ищущего убежища из Италии, Латвия приняла 12 таких беженцев. Больше всего беженцев перемещено в страны Балтии из Греции: в Литву — 229, в Эстонию — 87, в Латвию — 188.

Латвия обязалась принять из Греции 295, Литва — 420, Эстония — 204 ищущих убежища. Из Италии Латвия обязалась переместить 186, Литва — 251, Эстония — 125 беженцев.

С начала действия программы перемещения беженцев из Италии в другие страны ЕС отправились 3200 ищущих убежища, из Греции — 8766, в общей сложности — 11 966 человек.

По этой программе в 2015 году Латвия солидарно с другими странами ЕС обязалась в течение двух лет переместить из лагерей для беженцев 531 человека: 295 — из Греции, 186 — из Италии и 50 — из Турции.

Как сообщалось, Латвия при приеме беженцев отдавала приоритет семьям с детьми, людям, у которых есть профессия, или же лицам, которые знают хотя бы один иностранный язык. В течение года в Латвию перебрались 207 человек, в ближайшее время ожидается прибытие еще 324.

В 2016 году в числе беженцев в Латвию прибыли 80 несовершеннолетних детей. Что касается взрослых, тот тут были и предприниматели, и учителя, и воспитатели, и швеи, и представители других профессий.

В 2016 году в рамках европейской программы по переселению 10 беженцев получили разрешение на проживание в Латвии в течение 5 лет, еще 128 пока ограничены альтернативным статусом, который будет пересматриваться через год. Жизнь беженцев, покинувших муцениекский Центр размещения ищущих убежище лиц, особо никто не контролирует.