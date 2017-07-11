В странах Балтии учредили новую премию в поддержку свободы слова

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rus.delfi.ee
вторник, 11 июля 2017 г. 11:59
Филиал Стокгольмской школы экономики в Риге и посольство Австралии в Латвии и Эстонии учредили Премию в области свободы слова имени Питера Гресте (Peter Greste Freedom of Speech award).
© DELFI.ee

Цель премии — отметить в этой области вклад журналистов и общественных деятелей cтран Балтии. Премия вручается при поддержке Фонда Анн-Марие и Густава Андера (Anne-Marie and Gustaf Ander Foundation). Delfi является инфопартнером премии.

Кто может быть номинирован на премию? Журналисты, активисты, писатели и все, кто активен в сфере защиты и поддержки свободы слова в Эстонии, Латвии и Литве. Номинированы могут быть отдельные люди, группы людей либо организации.

Имена номинантов принимаются до 1 августа 2017 (включительно) через ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ.

От каждой страны будет выбрано по три номинанта. Затем из их числа будут выбраны победители — по одному из каждой страны. Они получат награду и денежный приз в размере 500 евро.

Результаты будут объявлены 24 августа 2017 года на церемонии вручения в Риге. Организаторы пригласят всех номинантов-финалистов на церемонию вручения, расходы на поездку в Ригу будут покрыты со стороны организаторов.

В жюри премии входят всемирно известный журналист Питер Гресте и журналисты из Эстонии, Латвии, Литвы.

Питер Гресте — австралийский журналист латышского происхождения телеканала "Аль-Джазира".

Весь мир следил за его судьбой, когда репортер и двое его коллег были приговорены в Египте к 7 годам тюрьмы летом 2014 года.

Гресте провел в тюрьме 400 дней, после этого специальным указом президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси он был отпущен на свободу.

rus.delfi.ee
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