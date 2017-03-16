В столичных многоквартирных домах проведут профилактику легионеллеза

В целях пресечения распространения легионеллеза с 16 марта во всех многоквартирных домах Вильнюса и других зданиях проведут профилактику методом термического шока. После смерти троих жителей столицы от легионеллеза в городе объявили чрезвычайную ситуацию. Очаги бактерий были установлены в трех многоквартирных домах, пишет lrt.lt.

Превентивная термическая дезинфекция горячей воды в многоквартирных домах, школах, детских садах, больница и т.д. будет проводиться до 23 марта.

Когда и в какое время будут проводить термический шок в конкретном доме, жителей информируют администраторы и поставщики горячей воды.

В указанное время в дома будут подавать горячую воду температурой до 66 градусов, жителей просят хотя бы на 5 минут открыть краны и спустить горячую воду.

Жителям также не рекомендуют по собственной инициативе возить воду на проверку в лабораторию, поскольку правильно взять образцы могут только специалисты.

Через неделю выяснится, будет ли в Вильнюсе отменена чрезвычайная ситуация.