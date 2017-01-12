В столице Литвы зажжены Костры памяти

Сегодня вечером начались памятные мероприятия, связанные с событиями 13-го января 1991-го года в Вильнюсе.

В четверг вечером у Вильнюсской телевизионной башни были зажжены костры в память о погибших в ходе противостояния людей и советской армии. Немало людей пришли почтить память погибших в те дни.

В 20 часов вечера в церкви Св.Иоанна пройдет концерт In memoriam.

Завтра с раннего утра начнутся памятные мероприятия в связи с 13-м января.

В 8 часов утра начнется гражданская акция "Память жива, поскольку свидетельствует", в которой примут участие президент страны Даля Грибаускайте, а также спикер Сейма Викторас Пранцкетис.

В 10 часов пройдет торжественное заседание Сейма в память Дня защитников свободы.

В 12 часов начнется церемония поднятия государственного флага на площади Независимости. В столице и по всей Литве пройдут мероприятия в честь событий 13-го января 1991 года.

Костры также зажгли и на площади Независимости.

В Вильнюсе открыт мемориал

Сегодня же вечером в Вильнюсе был открыт мемориал памяти погибших защитников свободы.

Мемориал представляет собой шестиметровый, весом более четырех тонн гранитный обелиск, наверху которого находится колокол в память о жертвах событий в январские дни 1991 года.

Мемориал открыт во дворе Литовского радио и телевидения (ЛРТ). Ранее здесь стояли 24 деревянных именных креста в честь защитников свободы, погибших у телебашни, здания ЛРТ, Медининкай, в некоторых других эпизодах 1991-го года.

"Этот памятник, возможно, и несколько запоздал, однако, в первую очередь - это знак благодарности защитившим нас людям и людям, которые работали на Литовском национальном радио и телевидении и остались верными профессии, своему государству", - говорил в ходе мероприятия генеральный директор и автор идеи Аудрюс Сяурусявичюс.

Президент Д.Грибаускайте в свою очередь в ходе церемонии подчеркнула символизм колокола, который напоминает представителям каждого поколения о последнем послании, которое прошло по радио и телевидению в 1991-м году и которое выглядело как "последняя связь с жизнью и нашим государством".

"Мы знали и тогда, и сейчас, что победить нас невозможно. Нас можно временно оккупировать, нас иногда можно и обидеть, но победить нас - нет. Поэтому каждый из нас знает, что такое свобода, мы знаем ей цену и это нам доказали наши люди, наш народ в ходе столетий", - заявила глава государства.

По ее словам, нужно помнить, что за свободу нужно сражаться каждый день.

Поблагодарив защитников свободы того времени и собравшихся сегодня, Д.Грибаускайте подчеркнула, что "только благодаря правде мы можем точно знать, когда мы защищаем свободу, а когда занимаемся коллаборационизмом с предателями".

"Поэтому идущее отсюда слово, с нашего радио и телевидения, свободное слово и сегодня нужно защищать, чтобы никто не мог на него покуситься, чтобы люди знали правду и только под флагом правды могли защищать свое государство", - сказала президент.

Мемориал освятил ксендз Юлюс Саснаускас. По сообщению ЛРТ, находившиеся на этом месте деревянные кресты будут выставлены в Национальном музее.

В ходе событий 13-го 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Хотя советским военным удалось захватить телебашню и здание Литовского радио и телевидения, они не решились брать штурмом здание Верховного Совета-Восстановительного Сейма Литвы, которое защищали тысячи человек.