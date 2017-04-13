В столице дезинфицируют автобусы и троллейбусы

Ежедневно полмиллиона пассажиров пользуется услугами столичной компании Vilniaus viešasis transportas (VVT). В этом году компания начинает уникальный проект - она первой стала дезинфицировать салоны троллейбусов и автобусов от самых распространенных вирусов и бактерий, сказано в пресс-релизе столичной мэрии.

Стафилококки, возбудители грибковых заболеваний, ВИЧ, гепатита B и C, норовирусы, ротавирусы – все их уничтожают при помощи специального дезинфицирующего средства, которое дополнительно стала использовать компания VVT.

Глава компании Гинтаутас Мажялис сказал, что таким образом хотят создать дополнительный комфорт, чувство безопасности и доверия и надеются, что вклад компании в профилактику общественного здоровья особенно оправдает себя во время эпидемий.

VVT обещает больше внимания уделять и внешнему виду автобусов. В новое немецкое оборудование для мойки компания инвестировала 57 900 евро и обновила одну из трех моек.

"В сутки обновленная мойка моет 150 автобусов – столько, сколько две старые вместе. Отличается и качество, поскольку разница видна невооруженным глазом. Чистота транспортных средств - не только эстетический момент, но и вклад в безопасность", – сказал Мажялис.