В Старом городе Каунаса сносят нелегальные постройки

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BNS
вторник, 25 июля 2017 г. 08:15
В Старом городе Каунаса сносят комплекс нелегальных построек, который простоял там почти 30 лет - по данным мэрии, постройки на государственной земле появились нелегально.
© Kaunas.lt

По данным Каунасской мэрии, 24 июля утром на ул. Смалининку начали снос трех временных павильонов, принадлежащих компании Bost Baltik. Представители компании уверяют, что здания построены на законных основаниях, а мэрию обвиняют в самоуправстве.

Согласно сообщению мэрии, в 2006 г. компания пыталась узаконить постройки, пользуясь сроком давности, однако в конце 2007 г. каунасский окружной суд указал, что объект построен незаконно.

"Работы были начаты при участии пристава и полиции. Мы огородили всю территорию и начали демонтаж. Работы будут завершены в течение недели", - сказал заместитель директора администрации Каунасской мэрии Вилюс Шиляускас.

По его словам, компанию о сносе построек уведомили больше месяца назад. Глава и акционер компании Юозас Аткочюс сказал BNS, что не может ничего комментировать, поскольку ему плохо, он находится в Каунасской клинике.

В появившемся в минувшую пятницу сообщении директор Bost Baltik возмущался, что здания сносят и утверждал, что постройки мешают бизнесу семьи мэра Каунаса.

"Мы получили сообщение о том, что Каунасская мэрия намерена снести наши постройки на ул. Смалининку, 3, в Каунасе, которые мешают бизнесу сына мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса", - сказано в сообщении.

По его словам, мэрия не учитывает, что "все постройки появились, поскольку были соответствующие разрешения и только из-за постоянной смены законов и порядка, их не успели узаконить".

Шиляускас в свою очередь заметил, что на данный момент владельцам построек выслали около 140 предупреждений, представителей компании просили в течение месяца самих снести нелегальные постройки.

BNS
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