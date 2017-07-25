В Старом городе Каунаса сносят нелегальные постройки

По данным Каунасской мэрии, 24 июля утром на ул. Смалининку начали снос трех временных павильонов, принадлежащих компании Bost Baltik. Представители компании уверяют, что здания построены на законных основаниях, а мэрию обвиняют в самоуправстве.
Согласно сообщению мэрии, в 2006 г. компания пыталась узаконить постройки, пользуясь сроком давности, однако в конце 2007 г. каунасский окружной суд указал, что объект построен незаконно.
"Работы были начаты при участии пристава и полиции. Мы огородили всю территорию и начали демонтаж. Работы будут завершены в течение недели", - сказал заместитель директора администрации Каунасской мэрии Вилюс Шиляускас.
По его словам, компанию о сносе построек уведомили больше месяца назад. Глава и акционер компании Юозас Аткочюс сказал BNS, что не может ничего комментировать, поскольку ему плохо, он находится в Каунасской клинике.
В появившемся в минувшую пятницу сообщении директор Bost Baltik возмущался, что здания сносят и утверждал, что постройки мешают бизнесу семьи мэра Каунаса.
"Мы получили сообщение о том, что Каунасская мэрия намерена снести наши постройки на ул. Смалининку, 3, в Каунасе, которые мешают бизнесу сына мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса", - сказано в сообщении.
По его словам, мэрия не учитывает, что "все постройки появились, поскольку были соответствующие разрешения и только из-за постоянной смены законов и порядка, их не успели узаконить".
Шиляускас в свою очередь заметил, что на данный момент владельцам построек выслали около 140 предупреждений, представителей компании просили в течение месяца самих снести нелегальные постройки.