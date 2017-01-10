В США удивлены: почему литовские политики не осудили поведение Баукуте

После того как автобиография Адольфа Гитлера "Моя борьба" стала бестселлером в Европе, влиятельный портал observer.com, принадлежащий супругу дочери Дональда Трампа, рассмотрел случаи проявления нацизма в Европе и, узнав об инциденте, который произошел в эфире передачи "Угадай мелодию" на ЛРТ, заявил о возрождении популярности этого жестокого диктатора.

Observer.com пишет, что шокированные поведением Асты Бакуте руководители LRT - гендиректор Аудрюс Сяурусявичюс и его заместитель Римвидас Палецкис - приняли решение остановить показ телепередачи.

Зарубежный портал также удивлен тем, что действия Баукуте не осудили литовские политики. Портал пишет, что литовская актриса, угадав мелодию, вскочила со стула, подняла вверх правую руку, приложила к губам два пальца, изображая гитлеровские усы, и стала кричать – "еврей, еврей" – давая понять аудитории, что автор песни – Симонас Донсковас.

"Донсковас, как читатели, наверное, поняли - еврей", – пишет observer.com.

Этот инцидент шокировал руководство LRT.

"Я в шоке. Это идет вразрез с ценностями LRT. Как человек, отвечающий за программу LRT и ВРИО гендиректора LRT, я приношу искренние извинения зрителям. В субботу отменяются съемки проекта. Показ передачи остановлен", – цитируют слова заместителя гендиректора LRT Палецкиса.

Портал отмечает, что литовская община политиков и актеров, к которым относится 49-летняя мать троих детей Баукуте, ее поведение не осудили. С декабря 2008 г. Баукуте была членом литовского парламента, сообщает зарубежный портал.

Также упоминается, что Минкульт в свое время наградил Баукуте Золотым крестом сцены.

Саму Баукуте тот факт, что руководство LRT прекратило показ передачи, удивил: "Если вы ищите конфликт, там, где его нет, ищите в другом месте. Это развлекательная, а не политическая передача".

В статье упоминается и влиятельный латвийский политик Карлис Сержантс, который в марте 2016 г. заявил, что должны ограничить свободу самовыражения евреев, поскольку "латвийские евреи, прочитав законы, ходят на грани, чтобы их не соблюдать. Им будет сложнее это делать, если в Латвии примут закон об ограничении самовыражения".

В Эстонии подобное возмущение вызвала реклама газовой компании, на которой были изображены ворота Освенцима, а надпись гласила – "газовое отопление – универсально, удобно и эффективно".

Все эти три страны являются членами ЕС и НАТО, пишет observer.com.