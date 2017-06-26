В среду прогнозируется жара

Во вторник в Литве все еще ожидается прохладная погода, а в среду и в четверг в Литве прогнозируется жара.

По данным Гидрометеорологической службы, в ночь на вторник будет плюс 11–14 градусов, днем - плюс 17–20 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие дожди, будет ветрено: порывы ветра будут достигать 7–12 метров в секунду, на побережье - 15–17 метров в секунду.

В ночь на среду будет плюс 8–12 градусов, днем - плюс 21–24 градуса, возможны кратковременные дожди.

В четверг будет намного теплее: прогнозируется плюс 27–31 градус, дожди с грозами. В пятницу тоже прогнозируется теплая и дождливая погода, в выходные будет немного прохладнее.