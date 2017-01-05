В соцсетях распространяется поздравление, в котором подшучивают над "крестьянами"

В социальных сетях распространяют шутливое новогоднее поздравление председателя общественной организации Vėžaičių bendruomenė Видмантаса Гедвиласа.

"Желаю, чтобы в 2017 году вы пили подслащенный кофе. Желаю, чтобы в следующем году нас всех в принудительном порядке не одели в национальные костюмы. Национальность – в наших сердцах! Желаю, чтобы нам не пришлось держать в холодильниках эмбрионы", – сказал Гедвилас, держа в руках куриное яйцо.

Он призвал общину Вежайчяй размножаться натуральным способом.

"А самое главное, чтобы в следующем году за шнапсом нам не пришлось ехать в Клайпеду", – сказал Гедвилас во время покупки алкоголя.

С 2016 г. он простился, раскрыв зонт, с изображенным поднятым вверх средним пальцем.

Гедвилас сказал DELFI, что это видео - шутка над актуальными идеями правящих.

"Мы организовали в городе праздник – встречу Нового года, было около 100 человек. Поздравление – часть программы, извлеченная из контекста. В тот вечер я играл роль швейцара, мы записали поздравление, около полуночи показали все", – рассказал о поздравлении собеседник.

Он признал, что сам написал сценарий и придумал все поздравления. В некоторых, по его словам, кроется глубокая мысль. К примеру, в упоминании о шнапсе - поощрение представителей малого бизнеса.

"Хотят открыть специализированные магазины, а знаете, сельские магазины держатся в основном за счет продаж алкоголя. В смысле – чтобы это не развалилось. Так хотел посмеяться над необдуманными заявлениями новых правящих", – сказал Гедвилас.

По его словам, поздравление прозвучало перед поздравлениями политиков. Это поздравление неофициальное, предназначено для общины. Как запись оказалась в интернете, Гедвилас не смог объяснить.

"Его нигде не должны были распространять, может, кто-то из гостей разместил. Им очень понравилось. Хорошо это или плохо, не знаю", – сказал он.

По его словам, некоторые члены общины рассердились, обиделись, но положительных комментариев все-тали было больше.