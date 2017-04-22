В социальных сетях появилась фотография танцующей на столе депутата

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ru.DELFI.lt
суббота, 22 апреля 2017 г. 08:22
21 апреля в социальной сети Facebook стали распространять фотографию, на которой, вероятно, запечатлена депутат парламента Литвы из Литовского союза крестьян и зеленых Левуте Станювене.
Levutė Staniuvienė
© DELFI montažas

На снимке женщина находится на столе и руками держится за деревянную декорацию.

Фотографией в Facebook поделился Йогайла Моркунас.

Станювене была выбрана в парламент в 2016 году от ЛСКЗ. Ранее она была членом Христианско-демократической партии, председателем Содружества женщин-католичек, а также членом Скуодасского отделения Союза отечества.

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