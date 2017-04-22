В социальных сетях появилась фотография танцующей на столе депутата

21 апреля в социальной сети Facebook стали распространять фотографию, на которой, вероятно, запечатлена депутат парламента Литвы из Литовского союза крестьян и зеленых Левуте Станювене.
На снимке женщина находится на столе и руками держится за деревянную декорацию.
Фотографией в Facebook поделился Йогайла Моркунас.
Станювене была выбрана в парламент в 2016 году от ЛСКЗ. Ранее она была членом Христианско-демократической партии, председателем Содружества женщин-католичек, а также членом Скуодасского отделения Союза отечества.