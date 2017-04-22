Станювене была выбрана в парламент в 2016 году от ЛСКЗ. Ранее она была членом Христианско-демократической партии, председателем Содружества женщин-католичек, а также членом Скуодасского отделения Союза отечества.

На снимке женщина находится на столе и руками держится за деревянную декорацию.

21 апреля в социальной сети Facebook стали распространять фотографию, на которой, вероятно, запечатлена депутат парламента Литвы из Литовского союза крестьян и зеленых Левуте Станювене.

В социальных сетях появилась фотография танцующей на столе депутата

Началась борьба без правил: страсти бьют через край Социал-демократы выбирают нового председателя и постоянно жалуются на нарушения. 21 апреля наблюдатель со стороны Гинтаутаса палуцкаса обжаловал голосование в Пасвальском районе, а в субботу штаб Миндаугаса Синкявичюса написал жалобу по поводу голосования в Молетай.

В социальных сетях появилась фотография танцующей на столе депутата 21 апреля в социальной сети Facebook стали распространять фотографию, на которой, вероятно, запечатлена депутат парламента Литвы из Литовского союза крестьян и зеленых Левуте Станювене.

Выяснилось, почему уборщица в Литве получает больше специалиста Уборщице – 600 евро "на бумаге", младшему специалисту Службы спецрасследований (ССР) – 569 евро. Такая разница в зарплатах поразила и возмутила многих.

За поездку на похороны ученицы учителям угрожали выговорами Заведующая отделом образования Калварийской мэрии угрожала учителям прогулами, если они поедут на похороны покончившей с собой ученицы: якобы нельзя нарушать учебный процесс. Возмущенные учителя пожаловались мэру.