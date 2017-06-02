В Смоленске открыт визовый центр Литвы

В российском Смоленске в четверг был открыт новый литовский визовый центр, в котором принимаются документы на выдачу Шенгенских виз.

Как сообщило министерство иностранных дел Литвы, жителям Смоленска, намеревающимся посетить Литву с туристическими или деловыми целями, посетить друзей и родственников, будет проще пройти процедуру получения визы - не нужно будет ехать для этого в Москву.

В визовом центре будут предоставляться и дополнительные услуги фотографирования, копирования, печати, доставки.

За управление визовым центром отвечает внешний поставщик услуг - компания VFS Global, которая предоставляет услуги дипломатическим представительствам во всем мире. На данный момент Литва, при сотрудничестве с VFS Global, открыла 17 визовых центров в России.