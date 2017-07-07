В системе обороны Литвы формируются команды киберопераций быстрого реагирования

Вице-министр обороны Эдвинас Кярза объявил, что в Вильнюсе в настоящее время формируются три такие команды, в составе каждой из них будет по 20 человек, работающих в сфере информационных технологий.

По его словам, сейчас специалисты проверяют надежность кандидатов в состав таких команд в плане их возможности работать с засекреченной информацией.

"50 дней в год их можно будет приглашать на обучение, тренировки или осуществление вполне конкретных операций по киберзащите", - сказал BNS Э. Кярза.

"Мы проводим эксперимент, чтобы посмотреть, как пришедшие в армию на добровольной основе профессионалы в области кибербезопасности смогут сотрудничать", - добавил он.

По словам вице-министра, прошедшие отбор кандидаты станут военнослужащими Ополчения в составе Вооруженных сил, им предстоит также пройти базовый курс обучения продолжительностью несколько недель.

Обеспокоенность по поводу кибератак в последние месяцы возросла после того, как по миру прокатилась волна требующих выкупа компьютерных вирусов, таких, как WannaCry.