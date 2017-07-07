В системе обороны Литвы формируются команды киберопераций быстрого реагирования

 (7)
BNS
пятница, 7 июля 2017 г. 10:28
В системе обороны Литвы из гражданских лиц формируются команды кибернетических операций быстрого реагирования.
Simulation of a cyber attack
© DELFI / Karolina Pansevič

Вице-министр обороны Эдвинас Кярза объявил, что в Вильнюсе в настоящее время формируются три такие команды, в составе каждой из них будет по 20 человек, работающих в сфере информационных технологий.

По его словам, сейчас специалисты проверяют надежность кандидатов в состав таких команд в плане их возможности работать с засекреченной информацией.

"50 дней в год их можно будет приглашать на обучение, тренировки или осуществление вполне конкретных операций по киберзащите", - сказал BNS Э. Кярза.

"Мы проводим эксперимент, чтобы посмотреть, как пришедшие в армию на добровольной основе профессионалы в области кибербезопасности смогут сотрудничать", - добавил он.

По словам вице-министра, прошедшие отбор кандидаты станут военнослужащими Ополчения в составе Вооруженных сил, им предстоит также пройти базовый курс обучения продолжительностью несколько недель.

Обеспокоенность по поводу кибератак в последние месяцы возросла после того, как по миру прокатилась волна требующих выкупа компьютерных вирусов, таких, как WannaCry.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Литве при подрыве взрывного устройства ранения получил призывник (6)

В Литве при подрыве взрывного устройства ранения получил призывник
В пятницу утром в Механизированном пехотном батальоне им. князя Вайдотаса Вооруженных сил (ВС) Литвы при подрыве устройства неясного происхождения получил ранения солдат срочной службы, сообщило Минобороны.

Литовский суд вынесет приговор обвиняемому в шпионаже сотруднику ФСБ РФ (8)

Nikolajus Filipčenka
Вильнюсский окружной суд (ВОС) в пятницу вынесет приговор обвиняемому в шпионаже гражданину России Николаю Филипченко.

В системе обороны Литвы формируются команды киберопераций быстрого реагирования (7)

Simulation of a cyber attack
В системе обороны Литвы из гражданских лиц формируются команды кибернетических операций быстрого реагирования.

Погода: после солнечной пятницы небо заволокут тучи (3)

Погода: после солнечной пятницы небо заволокут тучи
Перед выходными лето порадует более сухой погодой, в небе чаще будет светить солнце. Однако в выходные вряд ли удастся насладиться пикником на природе, поскольку ожидаются дожди.

Литва празднует: гимн звучал по всей стране (54)

Tautiškos giesmės giedojimas Vilniuje
Гимн Литвы, "Национальная песнь", 6 июля, в День государства, впервые звучал на ста городищах страны.
Facebook друзья
Rambler's Top100