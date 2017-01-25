В Шяуляй из-за могил военных ВМВ застопорилась реконструкция площади

Снова застопорился технический проект реконструкции шяуляйской площади Возрождения. Нет проекта – не начнутся и работы, а сроки использования средств, выделенных Евросоюзом, очень жесткие, пишет Šiaulių naujienos.

На этот раз проблема связана с захоронением военных во Время второй мировой войны. Место их захоронения находится рядом с Кафедральным собором.

Совершенно неясно, что с этим делать.

"Я считаю, что их надо перезахоронить. В понедельник мы были на заседании Комитета по расширению города, но решение не было принято. На заседании с заказчиком речь шла о том, что надо получить политическое одобрение Комитета совета. Нам комитет сказал, нет, мы вмешиваться не будем. Может, это и не их дело, но кто-то в этом доме должен взять на себя ответственность", – сказал архитектор Витянис Рудокас, который работает над подготовкой технического проекта реконструкции.

Немного раньше посол России Александр Удальцов во время визита в Шяуляй не отрицал возможность перезахоронения останков военных.