В Шяуляй из-за могил военных ВМВ застопорилась реконструкция площади

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ELTA
среда, 25 января 2017 г. 16:50
Снова застопорился технический проект реконструкции шяуляйской площади Возрождения. Нет проекта – не начнутся и работы, а сроки использования средств, выделенных Евросоюзом, очень жесткие, пишет Šiaulių naujienos.
Šiauliai
© V.Kandroto nuotr.

На этот раз проблема связана с захоронением военных во Время второй мировой войны. Место их захоронения находится рядом с Кафедральным собором.

Совершенно неясно, что с этим делать.

"Я считаю, что их надо перезахоронить. В понедельник мы были на заседании Комитета по расширению города, но решение не было принято. На заседании с заказчиком речь шла о том, что надо получить политическое одобрение Комитета совета. Нам комитет сказал, нет, мы вмешиваться не будем. Может, это и не их дело, но кто-то в этом доме должен взять на себя ответственность", – сказал архитектор Витянис Рудокас, который работает над подготовкой технического проекта реконструкции.

Немного раньше посол России Александр Удальцов во время визита в Шяуляй не отрицал возможность перезахоронения останков военных.

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В Шяуляй из-за могил военных ВМВ застопорилась реконструкция площади (4)

Šiauliai
Снова застопорился технический проект реконструкции шяуляйской площади Возрождения. Нет проекта – не начнутся и работы, а сроки использования средств, выделенных Евросоюзом, очень жесткие, пишет Šiaulių naujienos.

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