В Шилуте у пьяной матери забрали двоих детей

В субботу у нетрезвой жительницы Шилуте забрали двух детей, которых сотрудники полиции передали под присмотр подруги женщины.

По данным департамента полиции, поступило сообщение о том, что распивающая с соседкой спиртные напитки женщина не смотрит за детьми.

Полицейские обнаружили на ул.Уосю в Шилуте женщину 1983 года рождения, у которой установлено 2,19 промилле алкоголя.

Дома находились два малолетних ребенка, которых забрала вызванная подруга матери.

О происшествии была информирована Служба защиты прав ребенка.