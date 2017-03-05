В Шилуте у пьяной матери забрали двоих детей

 (6)
ru.DELFI.lt
воскресенье, 5 марта 2017 г. 16:20
В субботу у нетрезвой жительницы Шилуте забрали двух детей, которых сотрудники полиции передали под присмотр подруги женщины.
© Shutterstock

По данным департамента полиции, поступило сообщение о том, что распивающая с соседкой спиртные напитки женщина не смотрит за детьми.

Полицейские обнаружили на ул.Уосю в Шилуте женщину 1983 года рождения, у которой установлено 2,19 промилле алкоголя.

Дома находились два малолетних ребенка, которых забрала вызванная подруга матери.

О происшествии была информирована Служба защиты прав ребенка.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Назван средний размер пенсии в Литве, Латвии и Эстонии (18)

Назван средний размер пенсии в Литве, Латвии и Эстонии
Медленнее всего средний размер пенсии по возрасту среди стран Балтии рос в Латвии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Работа пограничников вблизи: что остается за кадром (8)

VSAT
В субботу Служба охраны государственной границы на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала семиминутный видеоролик о работе пограничников.

В Шилуте у пьяной матери забрали двоих детей (6)

В Шилуте у пьяной матери забрали двоих детей
В субботу у нетрезвой жительницы Шилуте забрали двух детей, которых сотрудники полиции передали под присмотр подруги женщины.

В связываемой с именем Борисова "крепости" - вновь оживление (17)

В связываемой с именем Борисова крепости - вновь оживление
В "крепости", которую связывают с именем бизнесмена Юрия Борисова, вновь оживление. Прошло уже восемь месяцев, в ходе которых должны были снести несколько самовольно возведенных на территории построек, однако за это время ничего сделано не было. Теперь начнутся судебные тяжбы.

В Литве намерены оборудовать сирены в связи с Островецкой АЭС (91)

Astravyets Nuclear Power Plant
Департамент пожарной безопасности и спасения (ДПБС) намерен оборудовать на юго-востоке Литвы предупредительные сирены, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на Островецкой АЭС в Беларуси.
Facebook друзья
Rambler's Top100