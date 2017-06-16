В Шальчининкском районе - плакаты с советской символикой

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BNS
пятница, 16 июня 2017 г. 10:52
В четверг литовские пограничники с двух домов в местечке Девенишкес Шальчининкского района сняли плакаты с советской символикой.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Как сообщила Служба охраны государственной границы (СОГГ), пограничники Девенишкской заставы Вильнюсского отряда СОГГ получили информацию о том, что на двух жилых домах этого местечка на ул. Вильняус висят плакаты с советской символикой.

Пограничники тотчас отправились на место и плакаты с домов, один из которых нежилой, сняли.

Вскоре на заставу прибыли сотрудники районного комиссариата полиции, которым и были переданы плакаты и вся имеющаяся об этом информация.

Кодекс административных правонарушений за распространение или демонстрацию нацистских или коммунистических символов предусматривает штраф от 144 до 289 евро.

BNS
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В Шальчининкском районе - плакаты с советской символикой (3)

В Шальчининкском районе - плакаты с советской символикой
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