В Шальчининкском районе - плакаты с советской символикой

В четверг литовские пограничники с двух домов в местечке Девенишкес Шальчининкского района сняли плакаты с советской символикой.

Как сообщила Служба охраны государственной границы (СОГГ), пограничники Девенишкской заставы Вильнюсского отряда СОГГ получили информацию о том, что на двух жилых домах этого местечка на ул. Вильняус висят плакаты с советской символикой.

Пограничники тотчас отправились на место и плакаты с домов, один из которых нежилой, сняли.

Вскоре на заставу прибыли сотрудники районного комиссариата полиции, которым и были переданы плакаты и вся имеющаяся об этом информация.

Кодекс административных правонарушений за распространение или демонстрацию нацистских или коммунистических символов предусматривает штраф от 144 до 289 евро.