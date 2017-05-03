В Сейме обсудили воздействие пропаганды: все не так просто

Занимавший ранее пост главы Центра восточноевропейских исследований (ЦВЕИ), депутат Лауринас Кащюнас не скрывает: в ходе исследования воздействия российской пропаганды в Литве выяснилось, что в некоторых регионах президент России Владимир Путин имел бы возможность пройти во второй тур выборов президента Литвы - настолько он популярен.

"Было задано много вопросов, как вы оцениваете президента Владимира Путина, президента Далю Грибаускайте, ответы были такими, что в некоторых районах Литвы у В.Путина есть возможности пройти во второй тур на выборах президента Литвы. Это трагично как шутка, но ситуация такова и это нужно видеть", - говорил он.

По словам Л.Кащюнаса, если мы себя более 20 лет успокаиваем, что ситуация в Литве не настолько плоха как, к примеру, в Латвии и Эстонии, то на самом деле не все так просто.

"Именно в национальных общинах нахождение на более низком уровне социальной лестницы взаимодействует с прокремлевской, геополитической ориентацией. Вытащить людей из нищеты, укреплять юго-восточный регион Литвы - это должно быть основным нашим приоритетом", - пояснял политик, член фракции Союза Отечество - Христианские демократы Литвы (консерваторы).

Пропаганда действует через телевидение

Нынешний глава ЦВЕИ Линас Кояла обратил внимание на то, что общем масштабе страны возраст человека, место жительства и окружение почти не имеют влияния на формирование установок. В ходе исследования, проведенного им и его коллегами, выяснилось, что пропаганда больше всего воздействует на граждан Литвы через телевидение.

"Намного важнее личного профиля то, как он оценивает взаимодействие Литвы с советским временем", - говорил он.

К примеру, во время кризиса, говорил Л.Кояла, более 40% граждан Литвы признались в ностальгии по советскому времени. В данный момент эта цифра немного превышает 20%.

"Есть два решения, либо приостановка телеканалов, либо создание новых каналов, предназначенных именно для национальных меньшинств. Правда, если смотрят российские каналы, то это не обязательно обуславливает пророссийское мышление. Кроме того, создание специфических каналов, как мы видим по примеру Эстонии, это дорогой процесс, занимающий много времени", - рассказывал он.

Аналитик ЦВЕИ Витаутас Кершанскас уверял, что есть 4 уровня, на которых можно решить эту проблему. К примеру, предпринимать меры в связи с наиболее яркими проявлениями пропаганды, постоянно опровергать распространяемые о Литве мифы и в то же время формировать свой нарратив.

"Первое, эта политика, действия должны быть координированы. Для этого необходима дискуссия - в какой форме совет по информационной политике должен ставить задачи и цель", - пояснял В.Кершанскас, добавив, что в такой совет должны входить известные в Литве люди, академики. Он также предложил дополнить Закон об информировании общества, в котором определены такие понятия как пропаганда, снизить НДС на издательскую деятельность.

"Стоит отъехать в небольшую школу в 20 километрах от Вильнюса на юго-востоке Литвы, учителя говорят, что дети ездили пять раз в Беларусь за покупками, но не были на телебашне (в Вильнюсе - DELFI)", - привел пример В.Кершанскас.

Начинают с воспитания информационной грамотности

"В сфере образования достаточно много внимания уделяется поддержке и развитию школ в юго-восточной Литве. Я не вижу радикальных перемен в направлении, которое есть", - сказала министр образования и науки Юргита Петраускене, реагируя на услышанную информацию.

По ее словам, устойчивость к пропаганде напрямую воспитывается через медиаграмотность - есть программа, как ее развить. Она также предложила кооперироваться с другими министрами для решения этой проблемы.

"Какой нарратив смотреть, каждый человек выбирает сам. Без всяких сомнений, министерство науки и образования напрямую не формирует содержание национального и коммерческого телевидения. На сегодняшний день я не думаю, что завтра у нас случится чудо, что что-то изменится в средствах массовой информации, должно быть комплексное решение", - говорила она.

Будут воспитывать критическое мышление

В свою очередь министр культуры Лиана Руоките-Йонссон признала, что в Литве, возможно, недостаточно используются визуальные возможности подачи информации. Например, нужно создавать больше патриотических фильмов.

"В вопросе воспитания критического мышления у молодежи запланировано и сотрудничество с министерством науки и образования. На помощь придет не только кино, но и литература, танцы и все другие виды искусства, которые могли бы воспитывать социально и граждански активного человека", - утверждала министр.

Л.Руоките-Йонссон также рассказала, что в данный момент пытаются создать действующую модель интеграции работы в области информационной и медийной грамотности.

"Нам мешают работать не законы, в отсутствие воли и сотрудничества", - добавил специалист министра по связям с общественностью Линас Контримас.

По его словам, в министерстве культуры с третьего квартала следующего года, либо уже в этом году может появиться структура, где будут создавать продукцию на эту тему, либо проводить исследования.

Удивились, что детсадах нет библиотек: будет медвежья услуга

"Очевидно, что вызовы будут меняться с учетом того, как будет меняться наш уровень жизни. (..) Однако общая ситуация в Восточной Европе очень схожая, поэтому нужно смотреть на те решения, которые принимаются в других странах", - резюмировал дискуссию глава комитета по культуре Рамунас Карбаускис.

По его словам, вести пустые разговоры о том, что что-то куда-то будет интегрировано, нет смысла.

"Это будет медвежьей услугой для наших детей, если у нас в ближайшее время не будет решения", - заверил Р.Карбаускис.

Глава комитета также отметил, что проблем много. К примеру, в детских садах нет библиотек, хотя дошкольники любят и хотят читать.