В Сейме - идея запретить продажу детского шампанского

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BNS
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 15:14
В Сейме Литвы обсуждают идею о запрете продажи несовершеннолетним игрушек или продуктов питания, если их дизайн напоминает об алкоголе или тару из-под алкоголя.
Vaikiškas šampanas
© Shutterstock nuotr.

Таким образом хотят сделать так, чтобы дети как можно реже видели связыванные с алкоголем вещи, которые поощряли бы его потребление.

Не все бизнесмены согласны, что детское шампанское может поощрять потребление алкоголя - часть из них призывает уделять внимание на ограничение "кокакол".

Предлагающая поправки к закону о контроле за оборотом алкоголя представитель "крестьян" Аста Кубилене утверждает, что в торговле перед Новым годом больше всего увидела связанных с алкоголем товаров - от детского шампанского до насыпанных в бутылки конфет и игрушек в форме бутылки.

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"Не следовало бы вводить такую культуру, которая показывает им, что нужно употреблять алкоголь. Нас беспокоят дети, интересы бизнеса были бы на втором месте - здесь не настолько большие масштабы, чтобы бизнесмены понесли бы какой-то большой ущерб", - сказала парламентарий агентству BNS.

По ее словам, у нее нет информации и том, сколько продается предназначенных для детей напитков, разлитых в бутылки похожие на шампанское или другие похожие бутылки. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига уверен, что измерить масштаб проблемы сложно.

"Много приходилось общаться с родителями, которые не очень понимают, что это определенная модель обучения, когда ребенку продают бутылку, он с первых дней, когда он в состоянии встать ноги и держать бокал, учится праздновать с алкоголем. Это нехорошо", - сказал министр.

Заместитель-директора департамента по контролю за оборотом наркотиков, табака и алкоголя Гражина Белян говорит, что такая инициатива, когда Сейм взялся бы на изъятие из продажи все такие товары, звучит впервые.

"Напрямую - это впервые. Раньше пытались запретить скрытую рекламу, но эти попытки не удались", - утверждала BNS представитель департамента.

Г.Белян продолжает, что уже четыре года департамент получает жалобы по поводу детского шампанского.

"Самые очевидные примеры - детское шампанское, пунш. Красивые упаковки на бутылках привлекают внимание детей", - говорит она.

Представитель торговой сети Maxima утверждает, что в их магазинах можно обнаружить товары, упаковки которых напоминают бутылку шампанского - это наборы шоколадных конфет и пиротехнические средства, а также детское шампанское нескольких сортов.

"Люди издавна любят их, а продажи несколько растут в летний период, скорее всего, покупатели проводят больше времени с семьями и активнее устраивают для детей праздники", - говорит директор департамента по корпоративным делам компании Maxima LT Росвальдас Горбачевас.

Представитель компании Mediato, которая уже два года в Литву поставляет из Германии детское шампанское Римвидас Тамошюнас говорит BNS, что спрос на него есть.

"Ведь покупают всего несколько раз в год - в день рождения, в праздники, со свечами, с тортом. Это не товар, который родители несли бы детям в большом количестве" .- говорит Р.Тамашюнас.

Глава занимающейся торговлей соками и минеральной водой компании Dreigsas Виргиниюс Майоровас стремление властей запретить детское шампанское поддерживает. Однако он подчеркивает, что изготовители напитков уже меняют свой взгляд.

"Уже отказались от пробок, думаю, это, возможно, связано и с безопасностью, так что бутылки в форме шампанского могут быть заменены со временем. Литовцы уже далеко не первые, кто поднимает этот вопрос", - утверждал он.

По его словам, торговля детским шампанским составляет 5% оборота компании, которая достигает 3 млн. евро.

По подсчетам BNS, в Литве ежегодно продается около 300 000 бутылок детского шампанского.

В Литве уже запрещено продавать игрушки, продукты питания и другие товары, которые напоминают табачные изделия или их упаковки.

BNS
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