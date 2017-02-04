В Сартай установлен новый рекорд

4 февраля на скачках "Стартай 2017" был установлен новый рекорд. В это году на праздник собралось около 30 000 зрителей.

Аплодисменты зрителей, марш и мягкая зимняя погода. Все это сопровождало в субботу вечером финиш на скачках "Сартай 2017". Победителем скачек стал Эгидиюс Гудонис на лошади Гарденс Фейртейл (Gardens Fairytale), установивший рекорд - дистанцию в 1609 м он преодолел за 2 мин. 00,165 сек.

Прежний рекорд – 2 мин. 00,775 сек. – тоже был установлен Гудонисом, только в 2014 году, тогда он скакал на Родни Аугустине.

Министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас вручил победителю главный приз и поздравил его с новым рекордом.

Второе место досталось Эймантасу Клебаускасу на Ladybird Va Benne - 2 мин. 02,775 сек., а третье Жидрунасу Василёнке на Salsa De Goronne (2 мин. 04,119 сек.).

В Дусетай по традиции состоялась ярмарка, сопровождающая эти скачки.