В Русне и Пагегяй из семей забрали семерых детей

BNS
понедельник, 13 февраля 2017 г. 09:06
11 февраля в Шилутском районе, в Русне и в Пагегяйской мэрии, в деревне Шилгаляй из семей забрали семерых детей, сообщает Департамент полиции.
© Shutterstock nuotr.

По Единому номеру помощи 112 в 15.42 ч. позвонил староста Русне и сообщил, что в доме пьянствуют родители четырех несовершеннолетних детей.

Когда по указанному адресу приехала полиция, обнаружили нетрезвую женщину 1988 г.р. (0,9 промилле) и мужчину 1970 г.р. (2,08 промилле). Детей увезли в детский дом.

В Пагегяйской мэрии детей забрали во время превентивного посещения семьи сотрудниками полиции и службы защиты прав детей.

В деревне Шилгаляй в доме обнаружили пьяных супругов – мужчину 1982 г.р. (0,49 промилле) и 1984 г.р. (2,2 промилле). В семье было трое детей, которых увезли в детский дом.

9-летнего мальчика из семьи забрали и в Электренай. Согласно сообщению полиции, в квартире на ул. Соду нетрезвый мужчина 1965 г.р., рукой два раза ударил пьяную сожительницу, 1970 г.р.,по спине и один раз ударил сына 2008 г.р. Пострадавшие к врачам не обращались. Подозреваемый был закрыт в арестантскую, а мальчика временно передали бабушке.

В субботу в разных местах Литвы начали как минимум пять расследований по факту насилия в семье на глазах у несовершеннолетних детей.

BNS
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