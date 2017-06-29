В Ростове-на-Дону уничтожено 20 кг пармезана из Литвы

В Ростове-на-Дону уничтожено 20 кг сыра пармезан, произведённого в Литве, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Информация была передана в Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия для содействия в уничтожении данной продукции в соответствии с действующим законодательством», — приводит заявление ведомства «Юга.ру».

Отмечается, что пармезан литовской марки Dziugas обнаружили сотрудники оперативно-розыскного отдела Ростовской таможни на оптовой базе.