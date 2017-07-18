В Россию из Литвы отправилась команда "Миссии - Сибирь"

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BNS
вторник, 18 июля 2017 г. 10:15
В понедельник вечером с Вильнюсского железнодорожного вокзала в Россию отправилась 16-я экспедиция "Миссии - Сибирь".
© DELFI / Domantas Pipas

На проводах были участники прежних экспедиций, близкие участников нынешней миссии, политики, глава Литовских железных дорог.

"Не потеряйтесь, мы должны быть едины", - сказал уезжающим председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис, напомнив, что Сибирь очень велика.

Он вручил участникам миссии копию обнаруженного недавно профессором Людасом Мажилисом в Германии оригинала акта 16 февраля и попросил подарить ее литовцам в Иркутске.

Шестнадцать человек отправилось в Иркутскую область. Цель миссии этого года - привести в порядок захоронения в Тулунском и Нижнеудинском районах, пообщаться с оставшимися в Сибири ссыльными из Литвы.

"В моей семье есть ссыльные, я с детства знала эту часть истории. Но сама "Миссия - Сибирь" кажется мне самой важной из-за гражданской позиции молодежи, поэтому я заполняла анкеты, чтобы попасть (в миссию - ред.)", - сказала BNS отправляющаяся в Сибирь 23-летняя Симона. Она сказала, что попала в состав экспедиции только с третьей попытки.

Вице-министр иностранных дел Нярис Германас вручил участникам экспедиции специальные шнурки для обуви, которые, по его словам, должны помогать поднимать головы, когда они опускаются. Министр образования и науки Юргита Петраускене подарила литовские травяные чаи, чтобы они согревали в путешествии в суровых условиях.

"Шнурки, я надеюсь, не понадобятся, я готов, у меня это не первый сложный поход, но чай, наверное, пригодится", - сказал BNS 27-летний Томас. Его мама родилась в ссылке, он сказал, что беспокоится только о тех, кто остается ждать его в Литве, а в команде экспедиции и в себе он не сомневается.

Экспедиции этой миссии проводятся уже двенадцатый год, в ходе таких экспедиций приведено в порядок более 100 литовских кладбищ.

За период с 2006 года желание принять участие в непростых путешествиях путями литовских ссыльных изъявило более 12 тысяч молодых граждан Литвы.

После оккупации Литвы Советским Союзом 1940 – 1953 годах из страны было выслано около 130 тысяч человек.

BNS
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