В российской глубинке цены удивляют не меньше, чем в Литве

Кошельки у жителей сибирских деревень легко закрываются даже после получения зарплаты.

Работа здесь есть не у многих, а если и есть, то зарплата составляет несколько сотен евро. Пенсионеры получают пенсии в размере около 1500 рублей в месяц (примерно 200 евро), ассортимент в магазинах скудный, товары дешевые.

Магазины открываются только в 10 ч.. Они закрываются на обеденный перерыв, некоторые закрываются и на ужин.

Войдя в магазин, сразу же вспоминаешь прошлое. И не только из-за беспорядка на прилавках, рядом с калькуляторами, которыми пользуются немногие продавцы, все еще лежат деревянные счеты, несмотря на то, что во многих магазинах можно расплатиться банковскими картами. В тесных магазинах можно найти все: от стиральных и швейных машин до одежды, от необходимых продуктов питания до стиральных порошков и прочей бытовой химии.

А вот хлеб в них найти непросто, а если найдешь, выбирать приходится из 1-3 буханок. На двери висит объявление, в котором сообщается, в какие дни и в какие часы в магазин привезут хлеб. Местные жители хлеб сами не пекут, зерновые не выращивают.

"Чтобы нам начать печь хлеб, сначала надо вырастить зерно – слишком много работы", – говорят местные жители. Они покупают белый хлеб в магазине. Буханка белого хлеба в местном магазине стоит 30 рублей (0,42 евро). В Литве белый хлеб стоит 0,59 евро (цена на сайте эл. магазина Barbora – DELFI). Черного ржаного хлеба в сибирских магазинах нет.

На прилавках нелегко найти и овощи. Чаще всего встречаются помидоры, огурцы, морковка и лук, изредка - фрукты. Килограмм помидоров стоит 120 рублей (1,69 евро), огурцов – 35 рублей (0,49 евро), моркови – 60 (0,85 евро). В Литве овощи стоят примерно столько же: помидоры – 1,69, огурцы – 0,69, морковь – 0,33 евро.

В некоторых магазинах есть и арбузы - килограмм стоит на 5 евроцентов дешевле, чем в Литве.

Почти все местные жители выращивают картошку, поэтому в магазинах ее нет. У некоторых есть теплицы, в них растут огурцы и помидоры. Плодовых деревьев здесь немного, но и в магазинах свежих фруктов мало. Зато повсюду встречаются сухофрукты.

Если вам повезет и вы найдете пакет сухофруктов (200 г) без поселившихся в них насекомых, то сможете купить его за 105 рублей (1,48 евро).

В холодильниках лежат колбасы и сыры, но их ассортимент небольшой. Килограмм докторской колбасы здесь стоит 240-380 рублей (3,39–5,36 евро), салями – около 420 рублей (5,39 евро). Сыра обычно бывает только один сорт.

Килограмм плавленного сыра в виде колбасы стоит около 240 рублей (3,39 евро) - в Литве такой сыр стоит 5,16 евро за кг.

Яйца в местных магазинах продают поштучно. Одно яйцо стоит 5 рублей (0,07 евро). В Литве десяток яиц стоит около евро.

Макароны, рис, гречка и овсянка продаются в прозрачных пакетах, их продавцы фасуют сами. Килограмм макарон стоит около 42 рублей (0,59 евро), гречки или риса – 68 (0,96 евро). В Литве макароны стоят примерно столько же, а гречка и рис на 20-30 центов дороже.

Соль в сибирском магазине стоит 0,31, в литовском - 0,33 цента. Однако сода в Литве на 10 центов дороже.

Сильно отличаются цены на ясные консервы: средняя банка консервов из говядины или свинины стоит от 42 до 140 рублей (от 0,60 до 2 евро). Не больше 100 рублей (1,40 евро) стоит банка консервов из конины.

В Сибири конину используют в пищу, там еще встречаются буряты. Они – основные потребители конины.

Печенье, пряники и вафли также продают на развес. Цены на них колеблются в пределах 1,70-2,60 евро за кг. В Литве 180 г упаковка обычного печенья стоит от 0,5 евро.

В Сибири дешевле и продукция всемирно известных брендов: 1,5 л Coca Cola, Fanta или Sprite – 78 рублей (1,10 евро), а в Литве – около 1,35 евро.

В холодильниках лежит и сливочное масло, и мороженное мясо, и мороженое по 40 евроцентов за порцию.

Кстати, сырое мясо можно купить в редком магазине. Большинство местных жителей выращивает свиней и другой скот. Правда в деревне Евдокимова женщины сказали, что не все местные едят мясо выращенных животных.

"Большинству лень резать, и проще продать живьем и мясо купить в магазине. И это несмотря на то, что знают, что покупают некачественное мясо, неясного происхождения", – рассказали местные женщины.

В магазинах много сортов чая, а вот кофе продают в основном растворимый. 100 г чая стоят 175 рублей (2,47 евро), 200 г растворимого кофе на несколько центов больше. В Литве такое количество кофе стоит 7-9 евро.

Удивляют и цена на бытовые и гигиенические товары. Гигиенические прокладки в Сибири на треть дешевле, порошок – на 20-30 евроцентов дешевле, чем в Литве.

В более крупных населенных пунктах магазины больше, но это не значит, что ассортимент там богаче. Наоборот, прилавки там пустуют, есть залежавшийся товар.