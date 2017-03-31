В Рингаудай прощаются с убитой семьей Анупрайтисов

31 марта после обеда в Рунгаудай люди собираются, чтобы проститься с убитыми почти неделю назад членами семьи Анупрайтисов. Прощание проходит в центре общины Рингаудай. Напомним, что 4 члена семьи были убиты в минувшую субботу. В убийстве подозревают Эгидиюса Анупрайтиса. Убиты отец, мать, бабушка и дядя подозреваемого молодого человека. 1 апреля состоятся похороны.

Atsisveikinimas su Anupraičių šeima © DELFI / Rafael Achmedov