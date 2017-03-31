В Рингаудай прощаются с убитой семьей Анупрайтисов

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ru.DELFI.lt
пятница, 31 марта 2017 г. 13:27
31 марта после обеда в Рунгаудай люди собираются, чтобы проститься с убитыми почти неделю назад членами семьи Анупрайтисов. Прощание проходит в центре общины Рингаудай. Напомним, что 4 члена семьи были убиты в минувшую субботу. В убийстве подозревают Эгидиюса Анупрайтиса. Убиты отец, мать, бабушка и дядя подозреваемого молодого человека. 1 апреля состоятся похороны.
Atsisveikinimas su Anupraičių šeima
© DELFI / Rafael Achmedov

Подозреваемый в совершении убийства 4 членов семьи в совершении преступления не сознался.

DELFI напоминает, что под Каунасом, в Гайженай, 27 марта, вечером, обнаружили трупы 4 человек с огнестрельными ранениями. Под подозрением оказался сын одного из убитых. Предполагают, что убийство было совершено 25 марта, вечером. Подозреваемого искали около 50 полицейских. 28 марта Анупрайтиса задержали в Мариямполе. До этого происшествия он в поле зрения не попадал, работал охранником.

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В Рингаудай прощаются с убитой семьей Анупрайтисов (2)

Atsisveikinimas su Anupraičių šeima
31 марта после обеда в Рунгаудай люди собираются, чтобы проститься с убитыми почти неделю назад членами семьи Анупрайтисов. Прощание проходит в центре общины Рингаудай. Напомним, что 4 члена семьи были убиты в минувшую субботу. В убийстве подозревают Эгидиюса Анупрайтиса. Убиты отец, мать, бабушка и дядя подозреваемого молодого человека. 1 апреля состоятся похороны.

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