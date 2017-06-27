В рейтинге военной мощи Литва уступает Украине, Грузии, африканским странам

Этот анализ считается одним из самых авторитетных в мире, который все время расширяет объем данных и географию. В 2017 в специалисты мониторили 132 страны.

В этом рейтинге не учтено ядерное оружие, которым обладает страна. Учитываются также геграфический фактор, естественные ресурсы и уровень развития производства страны.

В итоге первое место в рейтинге заняли Соединенные Штаты Америки. Их рейтинг составил 0,0871. Следом идет Россия (0,0941). Тройку предсказуемо замыкает Китай (0,0955).

Литва в данном рейтинге расположилась на 97-й строчке и уступает не только таким странам, как Украина, Грузия, Армения, но и Зимбабве, Уганда, Замбия.

В десятку сильнейших также вошли Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия, Италия.

Польша заняла 18-ю строчку, Украина - 30-ю, Румыния - 44-ю, Латвия - 104-ю, Эстония - 110-ю.

Всего в рейтинге 131 страна.