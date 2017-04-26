В рейтинге свободы СМИ Литва заняла 36-е место

Организация "Репортёры без границ" в традиционном Рейтинге свободы СМИ в странах мира поместил Литву на 36-ю позицию, на ступеньку ниже, чем прежде.

Обосновавшаяся в Париже организация утверждает, что литовские СМИ "известны как независимые, могущие свободно критиковать правительство, но не всегда - интересы крупного бизнеса".

"Источники журналистов хорошо защищены после принятия в 2014 г. поправок к Закону об информировании общества. Однако всё ещё предусмотрены штрафы или даже помещение под арест за клевету", - отмечает "Репортёры без границ".

"СМИ принадлежат нескольким национальным и зарубежным компаниям. Законы запрещают банкам делать инвестиции в средства массовой информации, но они обходят этот запрет при помощи холдинговых компаний. В помещениях СМИ в любое время могут быть произведены обыски, а журналисты бывают зависимыми", - говорится в отчёте.

Из стран Балтии лучше других оценена Эстония, занявшая 12-е место, Латвия находится на 28-м, Польша на 54-м, Россия - на 148-м, Белоруссия - на 153-м.

Рейтинг Литвы понижается второй год подряд - в 2015-м она занимала 31-е место, а самая высокая позиция была в 2009-м - 10-е.