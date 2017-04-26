В рейтинге свободы СМИ Литва заняла 36-е место

 (26)
BNS
среда, 26 апреля 2017 г. 10:43
Организация "Репортёры без границ" в традиционном Рейтинге свободы СМИ в странах мира поместил Литву на 36-ю позицию, на ступеньку ниже, чем прежде.
© DELFI / Andrius Ufartas

Обосновавшаяся в Париже организация утверждает, что литовские СМИ "известны как независимые, могущие свободно критиковать правительство, но не всегда - интересы крупного бизнеса".

"Источники журналистов хорошо защищены после принятия в 2014 г. поправок к Закону об информировании общества. Однако всё ещё предусмотрены штрафы или даже помещение под арест за клевету", - отмечает "Репортёры без границ".

"СМИ принадлежат нескольким национальным и зарубежным компаниям. Законы запрещают банкам делать инвестиции в средства массовой информации, но они обходят этот запрет при помощи холдинговых компаний. В помещениях СМИ в любое время могут быть произведены обыски, а журналисты бывают зависимыми", - говорится в отчёте.

Из стран Балтии лучше других оценена Эстония, занявшая 12-е место, Латвия находится на 28-м, Польша на 54-м, Россия - на 148-м, Белоруссия - на 153-м.

Рейтинг Литвы понижается второй год подряд - в 2015-м она занимала 31-е место, а самая высокая позиция была в 2009-м - 10-е.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Литву прибыло ещё 14 беженцев из Сирии (1)

В Литву прибыло ещё 14 беженцев из Сирии
В Литву по Программе перемещения беженцев ЕС на этой неделе прибыло ещё 14 беженцев из Сирии, сообщает Департамент миграции страны.

"Получилась модель государства": как актеры из Литвы с режиссером из Латвии родину искали (2)

Получилась модель государства: как актеры из Литвы с режиссером из Латвии родину искали
Что для меня родина, где мой дом? Кем я себя считаю - русским, литовцем, американцем, азербайджанцем? Пойду ли я защищать родину? Как меня воспринимают в Литве? Почему ответы на эти и другие острые вопросы ищут актеры Русского драматического театра вместе с режиссером из Латвии Георгием Сурковым. И главное - нашли ли они ответ?

В рейтинге свободы СМИ Литва заняла 36-е место (26)

В рейтинге свободы СМИ Литва заняла 36-е место
Организация "Репортёры без границ" в традиционном Рейтинге свободы СМИ в странах мира поместил Литву на 36-ю позицию, на ступеньку ниже, чем прежде.

В Панеряй состоится Марш живых (13)

National Memorial Day for the Genocide of Lithuanian Jews Marked with Commemoration at Paneriai
В среду, 26 апреля, в Вильнюсе, около Панеряйского мемориала состоится Марш живых, посвященная памяти жертв Холокоста.

Опрос литовцев: после Brexit возвращаться не собираются (79)

Brexit
Серьезно о возвращении на родину думают лишь 7% опрошенных литовцев Великобритании. Результаты опроса удивили не только авторов опроса, но и членов Сейма, где были представлены результаты исследования, пишет Tiesa.com.
Facebook друзья
Rambler's Top100