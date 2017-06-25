В Рейтинге социально прогрессивных стран-2017 Литвa обошлa Россию, но проигрaла Латвии

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 25 июня 2017 г. 10:19
Литва с социально-ориентированной экономикой в американском рейтинге Social Progress Index заняла 35 место.
© Shutterstock

По мнению экспертов американской организации Social Progress Imperative, Литва в вопросе социального прогресса значительно опередила такие страны, как, например, Россия и Беларусь.

В рамках исследования Social Progress Index, эксперты оценивали страны по таким критериям как: медицина, санитарное состояние, условия жизни, образование, доступ к технологиям, свобода выбора и слова, толерантность и защита прав человека.

Высшей оценки в Литве удостоились такие области, как базовое медицинское обеспечение, доступ к базовому образованию, доступ к информации и личные права, худшей оценки - уровень толерантности м социальной включенности, область медицины в целом, доступ к расширенному образованию, качество окружающей среды.

Так Польша в индексе социально прогрессивных стран оказалась на 32-й строчке, Латвия - на 34-й. Беларусь в рейтинге оказалась на 65-й позиции. Украина заняла 64-е место, Россия - 67-е.

Лидером рейтинга стала Дания. На втором месте расположилась Финляндия, которая в прошлом году была лидером. На третьем месте Исландия и Норвегия.

Топ-10 стран, вошедших в группу самых социально прогрессивных

1 Дания
2 Финляндия
3 Исландия
3 Норвегия
5 Швейцария
6 Канада
7 Голландия
8 Швеция
9 Австрия
9 Новая Зеландия

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