В Рейтинге социально прогрессивных стран-2017 Литвa обошлa Россию, но проигрaла Латвии

По мнению экспертов американской организации Social Progress Imperative, Литва в вопросе социального прогресса значительно опередила такие страны, как, например, Россия и Беларусь.
В рамках исследования Social Progress Index, эксперты оценивали страны по таким критериям как: медицина, санитарное состояние, условия жизни, образование, доступ к технологиям, свобода выбора и слова, толерантность и защита прав человека.
Высшей оценки в Литве удостоились такие области, как базовое медицинское обеспечение, доступ к базовому образованию, доступ к информации и личные права, худшей оценки - уровень толерантности м социальной включенности, область медицины в целом, доступ к расширенному образованию, качество окружающей среды.
Так Польша в индексе социально прогрессивных стран оказалась на 32-й строчке, Латвия - на 34-й. Беларусь в рейтинге оказалась на 65-й позиции. Украина заняла 64-е место, Россия - 67-е.
Лидером рейтинга стала Дания. На втором месте расположилась Финляндия, которая в прошлом году была лидером. На третьем месте Исландия и Норвегия.
Топ-10 стран, вошедших в группу самых социально прогрессивных
1 Дания
2 Финляндия
3 Исландия
3 Норвегия
5 Швейцария
6 Канада
7 Голландия
8 Швеция
9 Австрия
9 Новая Зеландия