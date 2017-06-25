В Рейтинге социально прогрессивных стран-2017 Литвa обошлa Россию, но проигрaла Латвии

По мнению экспертов американской организации Social Progress Imperative, Литва в вопросе социального прогресса значительно опередила такие страны, как, например, Россия и Беларусь.

В рамках исследования Social Progress Index, эксперты оценивали страны по таким критериям как: медицина, санитарное состояние, условия жизни, образование, доступ к технологиям, свобода выбора и слова, толерантность и защита прав человека.

Высшей оценки в Литве удостоились такие области, как базовое медицинское обеспечение, доступ к базовому образованию, доступ к информации и личные права, худшей оценки - уровень толерантности м социальной включенности, область медицины в целом, доступ к расширенному образованию, качество окружающей среды.

Так Польша в индексе социально прогрессивных стран оказалась на 32-й строчке, Латвия - на 34-й. Беларусь в рейтинге оказалась на 65-й позиции. Украина заняла 64-е место, Россия - 67-е.

Лидером рейтинга стала Дания. На втором месте расположилась Финляндия, которая в прошлом году была лидером. На третьем месте Исландия и Норвегия.

Топ-10 стран, вошедших в группу самых социально прогрессивных

1 Дания

2 Финляндия

3 Исландия

3 Норвегия

5 Швейцария

6 Канада

7 Голландия

8 Швеция

9 Австрия

9 Новая Зеландия