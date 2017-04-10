В расследовании связей Бастиса – вопросы о знакомстве с главой Arvi

"Вопросы из области космоса. Я не знаю, что отвечать", - сказал М. Бастис в ответ на вопрос о связях с предпринимателем, почетным консулом РФ В. Кучинскасом.

Депутат признал, что после победы Литовской социал-демократической партии на парламентских выборах в 2012 году у него были амбиции занять пост министра сельского хозяйства и его кандидатура рассматривалась.

По данным BNS, парламентский комитет выясняет информацию и о том, что М. Бастис мог быть протеже главы Arvi на посту министра сельского хозяйства.

КНБО в понедельник также занялся выяснением нового эпизода о вкладе и посредничестве М. Бастиса в пользу шакяйского предпринимателя в вопросе приведении в порядок могил советских солдат в Шакяй.