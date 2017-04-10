В расследовании связей Бастиса – вопросы о знакомстве с главой Arvi

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BNS
понедельник, 10 апреля 2017 г. 15:02
Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы, проводящий парламентское расследование связей депутата Миндаугаса Бастиса, выясняет новые детали возможных связей политика и его политического влияния. В понедельник М. Бастису пришлось отвечать на вопросы о его знакомстве с представителями компании Arvi и конкретно с ее главой Видмантасом Кучинскасом.
Mindaugas Bastys
© DELFI / Domantas Pipas

"Вопросы из области космоса. Я не знаю, что отвечать", - сказал М. Бастис в ответ на вопрос о связях с предпринимателем, почетным консулом РФ В. Кучинскасом.

Депутат признал, что после победы Литовской социал-демократической партии на парламентских выборах в 2012 году у него были амбиции занять пост министра сельского хозяйства и его кандидатура рассматривалась.

По данным BNS, парламентский комитет выясняет информацию и о том, что М. Бастис мог быть протеже главы Arvi на посту министра сельского хозяйства.

КНБО в понедельник также занялся выяснением нового эпизода о вкладе и посредничестве М. Бастиса в пользу шакяйского предпринимателя в вопросе приведении в порядок могил советских солдат в Шакяй.

BNS
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В расследовании связей Бастиса – вопросы о знакомстве с главой Arvi (1)

Mindaugas Bastys
Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы, проводящий парламентское расследование связей депутата Миндаугаса Бастиса, выясняет новые детали возможных связей политика и его политического влияния. В понедельник М. Бастису пришлось отвечать на вопросы о его знакомстве с представителями компании Arvi и конкретно с ее главой Видмантасом Кучинскасом.

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