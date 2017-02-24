В расследовании о торговле влиянием - подозрения бизнесмену Циценасу

 (1)
BNS
пятница, 24 февраля 2017 г. 18:03
По данным BNS, в расследовании торговли влиянием, которое проводят правоохранительные органы Литвы по рассмотрению дела Партии труда (ПТ) в Верховном суде (ВС), подозрения предъявлены и бизнесмену, владельцу компании по разметке автодорог Kasandros grupe Арунасу Циценасу.
© TEISMAI.LT

Правоохранительные органы также провели в четверг обыски в Kasandros grupe и дома у предпринимателя.

По неофициальным данным, А. Циценас подозревается в посредничестве для оказания незаконного влияния при рассмотрении дела на бывшего тогда членом Партии труда Витаутаса Гапшиса по обвинениям в ведении двойной бухгалтерии, чтобы оправдать последнего.

Правоохранительные органы не комментируют эту информацию.

В пятницу BNS не удалось связаться ни с А. Циценасом, ни с другим акционером и директором Kasandros grupe Лаймой Циценене. Представитель по связям с общественностью компании сообщила BNS, что пока с директором нельзя связаться и она будет на работе позднее в пятницу.

В ходе досудебного расследования обыски были проведены и в Вильнюсской окружной прокуратуре, бала задержана глава Первого отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры (ВОП) Рита Алюконене. Ей предъявлены обвинения в торговле влиянием в крупных размерах. В качестве спецсвидетелей в деле опрошены судья Верховного суда Литвы Викторас Айдукас и бывший депутат В. Гапшис.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В расследовании о торговле влиянием - подозрения бизнесмену Циценасу (1)

В расследовании о торговле влиянием - подозрения бизнесмену Циценасу
По данным BNS, в расследовании торговли влиянием, которое проводят правоохранительные органы Литвы по рассмотрению дела Партии труда (ПТ) в Верховном суде (ВС), подозрения предъявлены и бизнесмену, владельцу компании по разметке автодорог Kasandros grupe Арунасу Циценасу.

Мэр Друскининкай сдался: начал сносить нелегальный забор (1)

Мэр Друскининкай сдался: начал сносить нелегальный забор
"Сколько бы это ни стоило, я его не уберу", - неоднократно говорил о заборе вокруг своей усадьбы в деревне Латяжерис говорил мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас, когда 2,5 года назад инспекторы и прокуроры заявили, что забор у реки Ратнича нелегален.

В Литву доставлены немецкие танки (102)

В Литву доставлены немецкие танки
В Шяштокай сегодня большое оживление, какого в этом дзукийском городке давно не было. В Литву на поездах их Графенвёра (Германия) прибыла военная техника механизированного батальона: танки Leopard, боевые машины пехоты Marder, инженерные машины Dachs. Все они поступят в распоряжение дислоцированного в Литве батальона НАТО.

Прокуроры начали расследование в связи с клеветой в отношении президента (49)

Прокуроры начали расследование в связи с клеветой в отношении президента
Клайпедская окружная прокуратура, получившая в четверг информацию о записях в социальных сетях, содержащих клевету и оскорбления в отношении президента Литвы, начала досудебное расследование.

Марк Солонин ставит "Окончательный диагноз" в Литве: тот самый период, когда один оккупант сменился другим (254)

Sovietų kariai pasiduodavo didelėmis grupėmis
"Я приезжаю в Вильнюс, и случайный человек, который сделал для меня по заказу стол, читал мои книги и подарил мне этот стол, за которым мы сейчас сидим и разговариваем", - рассказывает российский военный историк Марк Солонин. На Вильнюсской книжно ярмарке, по словам самого автора, он представит свою лучшую книгу "Июнь 1941 года. Окончательный диагноз" в литовском переводе.
Facebook друзья
Rambler's Top100