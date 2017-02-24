В расследовании о торговле влиянием - подозрения бизнесмену Циценасу

По данным BNS, в расследовании торговли влиянием, которое проводят правоохранительные органы Литвы по рассмотрению дела Партии труда (ПТ) в Верховном суде (ВС), подозрения предъявлены и бизнесмену, владельцу компании по разметке автодорог Kasandros grupe Арунасу Циценасу.

Правоохранительные органы также провели в четверг обыски в Kasandros grupe и дома у предпринимателя.

По неофициальным данным, А. Циценас подозревается в посредничестве для оказания незаконного влияния при рассмотрении дела на бывшего тогда членом Партии труда Витаутаса Гапшиса по обвинениям в ведении двойной бухгалтерии, чтобы оправдать последнего.

Правоохранительные органы не комментируют эту информацию.

В пятницу BNS не удалось связаться ни с А. Циценасом, ни с другим акционером и директором Kasandros grupe Лаймой Циценене. Представитель по связям с общественностью компании сообщила BNS, что пока с директором нельзя связаться и она будет на работе позднее в пятницу.

В ходе досудебного расследования обыски были проведены и в Вильнюсской окружной прокуратуре, бала задержана глава Первого отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры (ВОП) Рита Алюконене. Ей предъявлены обвинения в торговле влиянием в крупных размерах. В качестве спецсвидетелей в деле опрошены судья Верховного суда Литвы Викторас Айдукас и бывший депутат В. Гапшис.