В рассекреченных документах ЦРУ - информация о литовских партизанах

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BNS
среда, 18 января 2017 г. 12:22
Справка о борьбе литовских послевоенных партизан с советской оккупацией оказалась среди сотен тысяч документов Центрального разведывательного управления США, которые были рассекречены и опубликованы в интернете.
Paroda „Karas po karo: ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

В подготовленном в 1949 году секретном документе ЦРУ говорится, что в Литве действуют около 20 тыс. партизан, а советскими военными активно борются 3,5 - 4 тыс. человек.

Тогда ЦРУ сообщало, что советская власть контролирует ситуацию только в крупных городах, а в провинции велико влияние у борцов сопротивления.

"Сейчас в Литве около 20 000 партизан. Есть "армия" насчитывающая от 3 500 до 4 000 мужчин, борющихся с советскими военными, когда предоставляется благоприятный случай", - говорится в ранее засекреченном отчете.

Фрагмент справки ЦРУ
Фрагмент справки ЦРУ
© DELFI

"Основная цель партизан - предотвратить коллективизацию земель, используя вооруженную силу. Они стремятся выгнать земледельцев, которых привезли в Литву из Советского Союза, и иногда даже их убивают. В отношении фермеров, сбежавших из Восточной Пруссии и занявших запущенные хозяйства, к насилию в Литве не прибегают", - говорится в документе.

В другом отчете 1951 года говорится, что "В Литве массы настроены против советов. Люди живут в состоянии военной горячки".

Активная партизанская война за восстановление независимости Литвы проходила с 1944 по 1953 годы.

Во вторник ЦРУ опубликовало в интернете огромную коллекцию секретных документов, которые ранее были доступны только в архивах. В целом на сайте опубликовано около 930 тыс. документов, более 12 млн. страниц.

Отчет ЦРУ о партизанах можно прочитать здесь.

BNS
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В рассекреченных документах ЦРУ - информация о литовских партизанах (101)

Paroda „Karas po karo: ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“
Справка о борьбе литовских послевоенных партизан с советской оккупацией оказалась среди сотен тысяч документов Центрального разведывательного управления США, которые были рассекречены и опубликованы в интернете.

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