В Расейняй присылают счета покойным людям

В последнее время В Расейнском крае люди шутят, что ожидается массовое воскрешение умерших. Такие шутки появились после того, как массово стали присылать счета на имя покойных с требованием заплатить за вывоз мусора (в случае неуплаты покойникам грозят судами).

Экс-прокурор, пенсионерка Бронислава Бальчюнайте, живущая в Бетыгале, была одна из многих, кто получил счет для покойного близкого родственника.

"Моя мать умерла в 2010 г. Недавно на ее имя пришел счет за вывоз мусора. Почему, сложно объяснить. Ведь у мэрии есть данные о регистрации жителей. Естественно, моей мамы в списке давно нет. Я думаю, это безответственная работа", - сказала Бальчюнайте.

Она пыталась звонить по указанным номерам, но безуспешно: либо занято, либо не отвечают.

"Позвонила по другому номеру, мне сказали, что надо явиться в мэрию, в 101 или 107 кабинет. Вот все сейчас и едут, как будто делать нечего, очереди в кабинетах", - рассказала пенсионерка.

Приехавший в мэрию журналист убедился в том, что под 101 кабинетом действительно много людей.

Все они говорят об одном – о пережитом шоке, после получения писем о долге за вывоз мусора.

В странную ситуацию попала жительница Гиркальниса Эляне Чимелене. Выяснилось, что на ее имя и на имя депутата Арвидаса Некрошюса (он живет в Расейняй) пришел общий счет. По словам Чимелене, с Некрошюсом она не знакома.

"Настоящий анекдот. Выяснилось, что Некрошюс почему-то получил мой счет. Почему, никто не объяснил. Я еще счет не получила. Не удивлюсь, если мне придет счет за кого-нибудь из покойных", - удивлялась женщина.

По ее словам, ей звонил Некрошюс и сказал, что он ходил в мэрию и выяснил, как поделить общий счет – он должен заплатит 62 евро, а Чимелене – 101.

Депутат заметил, что если счета приходят не по адресу, это утечка личной информации.

"Некрошюс - приличный человек. Но где гарантия, что мой счет не попал в руки мошенников. Ведь о моем счете я узнала от совершенно незнакомого мне человека. Может, скоро узнаю, что на мое имя где-то взяли "моментальный" кредит", - беспокоилась женщина.

Нийоле из Немакщяй рассказала, что получила счет на имя покойного человека.

Директор Raseinių komunalinių paslaugos Роландас Буткус сказал, что за хаос в ответе мэрия Расейнского района.

"Счета готовит и рассылает мэрия, а ЗАО Raseinių komunalinės paslaugos предоставляет ей информацию, связанную с контейнерами. Мы уже сообщали, что в феврале мы провели инвентаризацию контейнеров, люди приходили к нам и мы ходили к ним, уточняли размеры и количество контейнеров. Позже передали данные администрации мэрии Расейнского района. Правда, всех жителей дома найти не удалось, мы не отрицаем и возможные ошибки человеческого фактора, за них приносим извинения. Со всеми вопросами просим обращаться в мэрию, там объяснят причину путаницы", - сказал Буткус.

Представитель администрации мэрии Расейнского района Робертас Парейгис так объяснил появление счетов на имя покойных:

"Неприятная ситуация, что счета приходят и на имя покойных. Объясню. Владельцев имущества облагают налогами, но не все наследники оформляют наследство на свое имя, некоторые не делают этого даже "из принципа", а компьютеры не настолько умны. Другая проблема - данные не сразу попадают в реестр, поэтому если счет уже был приготовлен, а человек умер, счет пришлют на его имя".