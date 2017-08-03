В работе Skype произошел новый крупный сбой

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NEWSru.com
четверг, 3 августа 2017 г. 16:29
Пользователи Skype по всему миру вновь пожаловались на сбои в работе сервиса. Согласно данным сайта Down Detector, сильнее всего неполадки затронули пользователей из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Белоруссии, Украины, России, Индии, Вьетнама и Японии.
© AP / Scanpix

"Мы в курсе проблемы, которая заключается в том, что пользователи не могут отправлять или получать сообщения чата Skype. Наша команда инженеров уже работает над решением", - говорится в сообщении администрации Skype.

Напомним, предыдущий сбой в работе Skype произошел 19 июня. Тогда пользователи по всему миру массово пожаловались на неполадки в работе приложения. Сообщения о проблемах с мессенджером продолжили появляться в соцсетях 20-го и 21 июня. Сбои в работе мессенджера зафиксировали пользователи из России, Украины, Нидерландов, Италии, Португалии, Франции, Великобритании и многих других стран. Представители сервиса окончательно отчитались об устранении сбоя вечером 21 июня.

В начале июня владеющая сервисом компания Microsoft представила радикально обновленную версию Skype, которая получила новый интерфейс и ряд функций, доступных в конкурирующих сервисах. Одним из наиболее заметных нововведений приложения, помимо интерфейса, позволяющего настраивать дизайн, стало появление раздела Highlights, который представляет собой аналог "Историй" в Instagram и позволяет публиковать фотографии и видео со стикерами и рисунками. Также в приложении появился раздел Capture, предназначенный для съемки и редактирования снимков и видеороликов.

NEWSru.com
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