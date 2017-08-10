В пятницу начнутся испытания основных систем в аэропорту Вильнюса

В пятницу, в связи с завершением работ по реконструкции взлётно-посадочной полосы (ВПП) в Вильнюсском аэропорту, начнутся испытания обновленных основных систем управления полётами, которые должны показать, готова ли ВПП и иная инфраструктура к движению самолётов.

Исполнительный директор управляющей международными аэропортами Вильнюса, Каунаса и Паланги компании Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы) Донатас Вовярис BNS сказал, что самолёт британской компании Flight Calibration Services, которая будет проводить испытания, в полдень пятницы первым приземлится на заново заасфальтированную ВПП.

"Проводящий тестирование самолёт, именуемый мобильной лабораторией, как и планировалось, прилетит 11 августа. Тестирования намечено проводить до 14 августа. Если иногда приходится что-то корректировать, что-то дополнительно регулировать, а затем тестировать, то самолёт может задержаться дольше", - сказал Вовярис BNS.

Самолёт Flight Calibration Services, сказал он, насколько хорошо функционирует система точного приземления и фонари сигнальной системы. Подобные испытания в международных аэропортах обычно проводятся каждые полгода.

Вильнюсский аэропорт вновь откроется 18 августа. но до октября здесь проведут заключительные земельные работы, что на авиасообщение никак не влияет.

ВПП за 18,7 млн евро обновили латвийское предприятие A.C.B. и каунасская строительная компания Autokausta.

В связи с работами по реконструкции взлётно-посадочной полосы в Вильнюсском аэропорту он был закрыт, и подавляющее большинство авиарейсов на 35 дней было перемещено в Каунас.