В пять раз увеличилось число попыток организации кибератак

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BNS
понедельник, 2 января 2017 г. 10:29
В 2016 году в пять раз увеличилось количество попыток поиска в Литве доступа к интернет-оборудованию с целью осуществления кибератак.
© Shutterstock nuotr.

"В минувшем году в пять раз выросло количество попыток обнаружить безопасно сконфигурированные интернет-приборы", - заявил глава Национального центра кибернетической безопасности Римтаутас Чернаускас.

После обнаружения таких незащищенных приборов их можно взломать. Тогда они используются для удаленного управления и создания так называемой сети ботнет, которая впоследствии используется для организации кибератаки.

Чаще всего таким способом осуществляются DDoS-атаки, во время которых атакуются серверы, которые парализуются из-за огромного количества одновременных запросов на подключение.

Достаточно серьезную DDoS-атаку Литва пережила в конце апреля 2016 года. Тогда сервер Комитета по информационному развитию общества, находившийся в ведении госпредприятия Infostruktura, столкнулся с атакой, пострадали информационные сайты более десяти госведомств.

Имели место атаки на сайты парламента, администрации президента, правительства, большинства министерств, ведомств, среди них и Государственной налоговой инспекции.

BNS
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