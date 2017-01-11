В прошлом году выросло число декларировавших эмиграцию из Литвы

 (41)
BNS
среда, 11 января 2017 г. 12:42
Количество эмигрантов, которые декларировали в прошлом году выезд из Литвы, по сравнению с 2015-ым годом, выросло, сообщил Департамент статистики.
© DELFI (M.Ažušilio nuotr.)

В 2016 году выезд из Литвы декларировало 51 тыс. эмигрантов, это на 6,4 тыс. (14,5%) больше, чем год назад.

В прошлом году в Литву эмигрировали 21,4 тыс. человек, это на 0,8 тыс. меньше, чем в 2015 году. Среди иммигрантов более 77% составляли литовские граждане, возвращающиеся на жительство в Литву.

В начале этого года в Литве проживали 2 млн. 849 тыс. постоянных жителей В прошлом году население сократилось на 39,2 тыс. (1,4%).

BNS
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