В прошлом году выросло число декларировавших эмиграцию из Литвы

Количество эмигрантов, которые декларировали в прошлом году выезд из Литвы, по сравнению с 2015-ым годом, выросло, сообщил Департамент статистики.

В 2016 году выезд из Литвы декларировало 51 тыс. эмигрантов, это на 6,4 тыс. (14,5%) больше, чем год назад.

В прошлом году в Литву эмигрировали 21,4 тыс. человек, это на 0,8 тыс. меньше, чем в 2015 году. Среди иммигрантов более 77% составляли литовские граждане, возвращающиеся на жительство в Литву.

В начале этого года в Литве проживали 2 млн. 849 тыс. постоянных жителей В прошлом году население сократилось на 39,2 тыс. (1,4%).