В прошлом году из Литвы эмигрировали 50 300 жителей

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ELTA
вторник, 21 марта 2017 г. 14:58
В прошлом году из Литвы эмигрировали 50 300 жителей, а иммигрировали - 20 200.
© Vida Press

По данным Департамента статистики, по сравнению с 2015 г., число эмигрантов увеличилось на 5800 (13%), а число иммигрантов снизилось на 2000 (8,9%). В прошлом году уехало на 30 100 человек больше, чем приехало (в 2015 г. - 22 400).

В прошлом году в Литву вернулись 14 200 граждан (70,5%) - на 4200 (22,7%) меньше, чем в 2015 г. В прошлом году в страну иммигрировали 6000 иностранцев (29,5% всех иммигрантов), это на 2200 (в 1,6 раз) больше, чем в 2015 г.

В прошлом году из Литвы эмигрировало 25 400 (50,5% всех эмигрантов) мужчин и 24 900 (49,5%) женщин.

В последние 2 года каждый третий эмигрант был в возрасте 20-29 лет, каждый четвертый - 30-39 лет.

В прошлом году больше всего людей уехало в Великобританию - почти половина (46,2%) всех эмигрантов, 8,4% - уехали в Ирландию, 7,8% - в Норвегию, 7,6% - в Германию.

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