В прошлом году истребители НАТО сопровождали российские самолеты реже

2016 год был для натовских летчиков спокойнее двух предыдущих лет, но активность остается выше, чем до аннексии Крыма.

Согласно предоставленным Минобороны агентству данным, в 2013 году истребители НАТО поднимались в воздух 47 раз, в 2014 - 140, в 2015 - около 160 раз, в 2016 - около 110 раз.

Истребители ВВС стран-членов НАТО осуществляют миссию воздушной полиции стран Балтии с авиабаз в Литве (Шяуляй) и Эстонии.

Истребители обычно поднимаются в воздух, чтобы сопроводить российские самолеты, которые летят над Балтийским морем в Калининградскую область с материковой части России.