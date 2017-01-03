В прошлом году истребители НАТО сопровождали российские самолеты реже

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BNS
вторник, 3 января 2017 г. 12:39
Дислоцированные в странах Балтии истребители НАТО в прошлом году 110 раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить российские военные самолеты, пролетавшие вблизи границ Литвы, Латвии и Эстонии, информировали в Минобороны.
© luftwaffe.de nuotr.

2016 год был для натовских летчиков спокойнее двух предыдущих лет, но активность остается выше, чем до аннексии Крыма.

Согласно предоставленным Минобороны агентству данным, в 2013 году истребители НАТО поднимались в воздух 47 раз, в 2014 - 140, в 2015 - около 160 раз, в 2016 - около 110 раз.

Истребители ВВС стран-членов НАТО осуществляют миссию воздушной полиции стран Балтии с авиабаз в Литве (Шяуляй) и Эстонии.

Истребители обычно поднимаются в воздух, чтобы сопроводить российские самолеты, которые летят над Балтийским морем в Калининградскую область с материковой части России.

BNS
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