В престижной академии – жуткие виды: здесь учатся студенты

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ru.DELFI.lt
суббота, 25 февраля 2017 г. 18:05
Студентка Эрнеста Швялните поделилась снимком одной из аудиторий Литовской академии музыки и театра (ЛАМТ), которая вызвала бурную дискуссию в фейсбуке.
Lietuvos muzikos ir teatro akademija iš vidaus/ E. Švelnytės nuotr.

"401 аудиторией, снимок которой в фейсбуке, всегда пользовались студенты. И не только во время лекций", – сказала DELFI студентка.

Она поделилась и другими фотографиями ЛАМТ изнутри.

"Во всех аудиториях, снимки которых я выслала, я играю и сама", – заверила Швялните.

Другие студенты стали делиться фотографиями инструментов, на которых они играют и жаловаться на то, что они некачественные.

Комментируя информацию в фейсбуке, представители ЛАМТ признали в интервью DELFI, что это на самом деле помещение академии, в IV дворце (Слушек), по адресу ул. Т.Косцюшкос, 10, в Вильнюсе, но студенты не должны им пользоваться.

"Студенты не должны пользоваться такими некачественными аудиториями. В 2017 г. планируется ремонт этой аудитории", – сказали представители академии.

Они также сказали, что некоторые инструменты, которые можно найти в ЛАМТ, уже не используются, их включают в список продаваемых с аукциона и увезут.

"Качество инструментов на самом деле не осложняет процесс обучения в академии", – сказали они.

Что касается аудиторий во дворце Слушек, то их академия получила в пользование 18 лет назад, а процесс ремонта в этом здании усложняют требования к этому зданию, как представляющему культурную ценность.

Правда, ЛАМТ готовится к инвестированию в новый проект – комплекс на ул. Оланду. Сейчас начаты подготовительные работы.

"Цель проекта - создание современного студенческого городка, который отвечал бы современным требованиям на ул. Оланду в Вильнюсе. Благодаря этому академия сконцентрируется на работе в одном месте", – сказали представители ЛАМТ.

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