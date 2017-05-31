В Пренайском районе неизвестные разорили гнездо орлана

Инспекторы охраны дикой природы Пренайского района расследуют разорение гнезда орлана-белохвоста. Подозревают, что гнездо разорили намерено, поскольку по закону, пока в частном лесу гнездятся редкие птицы, владельцы леса не могут получить разрешение на вырубку леса, сказано в пресс-релизе Министерства охраны окружающей среды.

Специалисты Мариямпольского подотдела Государственной службы лесов расследуют это происшествие, зафиксированное в Пренайском районе, в Шилавотском лесу. Это уже не первый подобный случай на данной территории. Предполагают, что разоряя гнезда, вредители пытаются доказать, что птицы в этом лесу не гнездятся, поэтому правила охраны гнездовий редких птиц здесь не действуют, а ответственные ведомства могут выдать разрешение на вырубку леса.

"Этот случай – настоящее преступление против природы. Мы немедленно должны провести необходимые расследования, вредителей накажем, если надо будет – ужесточим требования к охране гнездовий редких птиц. Частные владельцы хотят вырубать леса и получать прибыль, но этот их интерес не может быть выше общественного, поэтому необходимо ограничивать вырубку леса там, где намеренно были разорены гнезда редких птиц. Может это отвадит вредителей", – сказал вице-министр Мартинас Норбутас.

Министерство напоминает, что за нанесение вреда редким птицам и разорение их гнезд грозит уголовная ответственность