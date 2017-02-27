В правительстве Литвы планируется сократить около 20% должностей

В литовском правительстве планируется сократить почти одну пятую должностей.

"Ожидается, что новая структура канцелярии вступит в силу с 18 июля 2017 года. Количество должностей будет сокращено с 210 до 170, то есть сократиться почти на 20% (на 40 должностей)", - сообщила в понедельник пресс-служба Кабмина.

Подсчитано, что это позволит в будущем ежемесячно экономить около 65 тыс. евро из фонда заработной платы и 12 тыс. евро на содержание рабочих мест (рабочее оборудование, компьютеры, электроэнергия, отопление помещений и прочие связанные с этим расходы). За год реформа позволит экономить около 924 тыс. евро.

Однако при увольнении работников правительство должно будет выплатить выходные пособия.

"Это точно не реформа по сокращению штатов, это реорганизация того, что делает канцелярия. Отныне мы будем ориентироваться на результаты, на проектное управление, на создание стратегического интеллекта, это будут решения, основанные на анализе, поэтому даже сами функции значительно изменятся (...). Здесь будут работать люди, которые будут отвечать за реализацию реформ (...), проектные руководители будут работать со всеми министерствами, экспертами, независимыми представителями, чтобы реализовать любые реформы", - пояснила канцлер правительства Милда Даргужайте.

Как сообщила пресс-служба Кабмина, сейчас деятельность правительственной канцелярии неэффективна: функции часто перекрываются, дублируются, ориентируются на процесс, а не на результат, по этой причине страдает качество услуг, нет изменений в системе управления, недостает новаторства.

"После проведения структурной реформы министерств, мы считаем, что правительственная канцелярия еще раз сможет сократиться", - заявил журналистам в понедельник премьер Саулюс Сквeрнялис.

Одним из приоритетов программы правительства под руководством С. Сквярнялиса была реформа публичного сектора.