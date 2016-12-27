В посольстве РФ открыта траурная книга в связи с катастрофой в Сочи

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BNS
вторник, 27 декабря 2016 г. 18:15
Посольство России в Литве извещает, что с 26 декабря 2016 года в здании посольства (ул. Латвю, 53 в Вильнюсе) открыта книга соболезнований, в которой можно оставить свои соболезнования по случаю с авиакатастрофой в Сочи.
Rusų karinio lėktuvo katastrofa
© AFP/Scanpix

Об этом посольство РФ сделало сообщение на своей страничке в Twitter.

Как известно, 25 декабря, примерно в 05:40 по московскому времени с экранов радаров неожиданно пропал военный самолет Ту-154, на борту которого находились 93 человека.

Вскоре выяснилось, что в основном это были артисты и руководитель ансамбля песни и пляски им. Александрова Валерий Халилов, а также журналисты и известная в России "доктор Лиза" - руководитель службы "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Все они направлялись в Сирию на авиабазу Хмеймим, где должен был состояться концерт для контингента российских военнослужащих в Сирии.

BNS
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