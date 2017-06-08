В последний путь провожают депутата Жилинскаса

8 июня началось прощание с депутатом Рокасом Жилинскасом, который ушел из жизни после тяжелой болезни. Прощание проходит в часовне Утешения Св. Девы Марии храма Св. Иоаннов в Вильнюсе.

С утра с покойным прощаются близкие и друзья. Белая урна с прахом утопает в белых цветах.

Прощание будет длиться до 20 ч. Похороны состоятся 9 июня на Антакальнисском кладбище.

В пятницу прощание начнется с 10 ч. Желающих проститься с усопшим просят приносить по два белых цветка. Заупокойная служба состоится 9 июня, в 12 ч. Урну с прахом выносят в 13 ч.

Депутат литовского парламента, публицист и известный в прошлом журналист Рокас Жилинскас ушел из жизни 6 июня на 45-м году жизни. Он так и не вышел из комы.

Жилинскас закончил в Вильнюсском университете факультет журналистики, проходил обучение в Индийском институте массовой коммуникации, посещал курсы в службе информации США.

Карьеру в СМИ Жилинскас начал в 1991 году, работая редактором международных новостей в издании Vilniaus laikraštis.

В 1992-1993 гг. он был ведущим новостей редакции экономических новостей Литовского телевидения, репортером, в 1993-1998 гг. - ведущий новостей и репортер Литовского телевидения.

Десять лет Жилинскас работал в новостной службе телеканала ЛНК, был ведущим новостей и редактором международных новостей.

Жилинскас был удостоен разного рода наград.

Он был первым в истории Литвы член Сейма, который не скрывал своей гомосексуальности. В 2010 году в Вильнюсе он принимал участие в первом ЛГБТ-шествии "За равенство".