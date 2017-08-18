В поле зрения Литовской комиссии по радио и ТВ - два российских телеканала

BNS
пятница, 18 августа 2017 г. 15:59
В поле зрения Литовской комиссии по радио и ТВ (ЛКРТВ) из-за возможных нарушений снова попали транслируемые в Литве российские телеканалы.
Vladimiras Žirinovskis
© RIA / Scanpix

На следующей неделе комиссия намерена обсудить, предпринимать ли дальнейшие шаги, направленные на ограничение трансляции в Литве российских каналов "РТР Планета" и "ТВЦi".

"Нарушения установлены, выводы составлены, теперь нашей комиссии нужно ознакомиться с выводами и, если они будут утверждены, начнутся дальнейшие процедуры", - сказал BNS председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас.

ЛКРТВ утверждает, что 31 мая в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "РТР Планета" и 10 июня в программе "Право знать" на канале "ТВЦi" установила разжигание войны и ненависти.

В программе на канале "РТР Планета" российский политик Владимир Жириновский, в частности, сказал: "Нужно выдвинуть ультиматум прибалтийским государствам, чтобы они отвели все войска НАТО на 300 километров от границ России, а не отведете - мы примем определенные меры".

На вопрос ведущего, какие (меры), В. Жириновский ответил: "А они потом увидят. Утром, ночью прилетят какие-то самолеты".

Российский парламентарий участвовал и в программе "Право знать" на канале "ТВЦi". Там он говорил об оккупации Украины, отделенного от Молдавии Приднестровья.

ЛКРТВ утверждает, что ее выводы о разжигании войны и ненависти в этих программах подтвердил и Департамент стратегической коммуникации и связей с общественностью Минобороны.

Литва начала ограничивать трансляции российских каналов с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов на Востоке Украины.

BNS
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В поле зрения Литовской комиссии по радио и ТВ - два российских телеканала

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В поле зрения Литовской комиссии по радио и ТВ (ЛКРТВ) из-за возможных нарушений снова попали транслируемые в Литве российские телеканалы.

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