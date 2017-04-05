В поле зрения ДГБ - 874 граждан Литвы и 1040 иностранцев

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BNS
среда, 5 апреля 2017 г. 16:09
Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы сообщил, что в прошлом году осуществлял наблюдение за 874 гражданами Литвы и 1040 иностранцами.
Seklys
© Shutterstock nuotr.

В отношении этих лиц применялись санкционированные судом действия, чаще всего фиксировалась информация, передаваемая в сетях электронной связи, говорится в отчете ДГБ о деятельности за 2016 год.

По сравнению с позапрошлым годом, немного уменьшилось число литовцев, за которыми осуществлял наблюдение департамент (в 2015 году – 1017), а число иностранцев, которые были под наблюдением, увеличилось (в 2015 году – 904).

В поле зрения ДГБ также находилось 34 юридических лица.

ДГБ в прошлом году рекомендовал не предоставлять или не продлевать вид на жительство в Литве 116 лицам, 418 лицам - не выдавать визу, 15 лицам - не принимать гражданство Литвы.

Также ДГБ представил три негативных заключения по аккредитации дипломатического персонала и лиц.

BNS
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