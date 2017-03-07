В поиске пропавшей девушки: важен даже малейший намек

В поисках пропавшей Евы Страздаускайте, которая в минувшее воскресенье выехала на автомобиле из Плунге в Вильнюс и пропала, участвуют значительные наряды полиции. Бессонная ночь на понедельник, активный поиск в понедельник, но это, к сожалению не все. Полиция пока говорит, что не может сообщить, какую информацию несут найденные ими вещи, но просит жителей делиться имеющимися сведениями – даже малейший намек на возможное местонахождение девушки очень важен.

Начальник полиции Каунасского округа Дарюс Жукаускас не скрывает, что ведется значительная работа, не считают рабочих часов, делают все, чтобы пропавшую вернули домой, к близким.

"Поделитесь, если что-то зафиксировали ваши видеорегистраторы, когда вы ехали недалеко от Электренай или в сторону Кедайняй, мы проверяем все, ведем интенсивный поиск", – сказал DELFI Жукаускас.

Полиция ведет расследование, поэтому обо многих вещах умалчивает, чтобы не нанести вреда следствию, но просит у общества помощи и понимания, поскольку речь идет о жизни человека.

Жукаускас не скрывает, что люди неравнодушны – поступило немало звонков и сообщений. Но девушку еще не нашли, поэтому напряжение не спадает. Причина совершения преступления, пока не раскрывается. В публичном пространстве появились предположения, что девушка могла взять попутчика или кого-то встретила по пути из Плунге в Вильнюс. Но полиция не спешит подтверждать эти версии и говорит, что главное – найти девушку. Только после этого можно будет с уверенностью сказать, что произошло.

Полиция выложила фотографию автомобиля Страздаускайте.

"На этом автомобиле Audi (номер JJG 070) ехала пропавшая девушка. Если вы заметили этот автомобиль в воскресенье вечером, сообщите в полицию по номеру 112. Важна любая, даже самая незначительная деталь", – напоминает полиция.

Как известно, темно-коричневый автомобиль девушки Audi A7 был обнаружен в Йонавском районе, в лесу недалеко от Жеймяй. Известно, что автомобиль был закрыт, рядом с ним нет никаких следов преступления.

Жукаускас подтвердил, что автомобиль девушки обнаружили благодаря данным GPS, установленной в автомобиле. Сигнал телефона девушки пропал на автостраде - либо села батарея в телефоне, либо его специально отключили.

Как уже сообщалось, 5 марта, в 21.00 ч. поступило сообщение о том, что на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 ч. из Плунге в Вильнюс уехала Ева Страздаускайте (1991 г.р.), которая пропала, после того как проехала Каунас, с ней нет связи, ее телефон выключен. 6 марта, в 1.30 ч. ее автомобиль был обнаружен в Йонавском районе. Девушки в нем не было.

Полиция искала девушку как в лесу, так и в окрестностях. На место выехали кинологи и эксперты. Из-за плохих погодных условий вертолет на место происшествия не вылетал. На месте происшествия следов крови и борьбы не обнаружено.

6 марта, в 10.55 ч. каунасская полиция сообщила, что девушку ищут на территории от Бачконис в сторону Электренай.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, на девушке был серый спортивный костюм, короткая черная куртка Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112.