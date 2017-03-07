В поиске пропавшей девушки: важен даже малейший намек

ru.DELFI.lt
вторник, 7 марта 2017 г. 07:37
В поисках пропавшей Евы Страздаускайте, которая в минувшее воскресенье выехала на автомобиле из Плунге в Вильнюс и пропала, участвуют значительные наряды полиции. Бессонная ночь на понедельник, активный поиск в понедельник, но это, к сожалению не все. Полиция пока говорит, что не может сообщить, какую информацию несут найденные ими вещи, но просит жителей делиться имеющимися сведениями – даже малейший намек на возможное местонахождение девушки очень важен.
© Policija

Начальник полиции Каунасского округа Дарюс Жукаускас не скрывает, что ведется значительная работа, не считают рабочих часов, делают все, чтобы пропавшую вернули домой, к близким.

"Поделитесь, если что-то зафиксировали ваши видеорегистраторы, когда вы ехали недалеко от Электренай или в сторону Кедайняй, мы проверяем все, ведем интенсивный поиск", – сказал DELFI Жукаускас.

Полиция ведет расследование, поэтому обо многих вещах умалчивает, чтобы не нанести вреда следствию, но просит у общества помощи и понимания, поскольку речь идет о жизни человека.

Жукаускас не скрывает, что люди неравнодушны – поступило немало звонков и сообщений. Но девушку еще не нашли, поэтому напряжение не спадает. Причина совершения преступления, пока не раскрывается. В публичном пространстве появились предположения, что девушка могла взять попутчика или кого-то встретила по пути из Плунге в Вильнюс. Но полиция не спешит подтверждать эти версии и говорит, что главное – найти девушку. Только после этого можно будет с уверенностью сказать, что произошло.

Полиция выложила фотографию автомобиля Страздаускайте.

"На этом автомобиле Audi (номер JJG 070) ехала пропавшая девушка. Если вы заметили этот автомобиль в воскресенье вечером, сообщите в полицию по номеру 112. Важна любая, даже самая незначительная деталь", – напоминает полиция.

Как известно, темно-коричневый автомобиль девушки Audi A7 был обнаружен в Йонавском районе, в лесу недалеко от Жеймяй. Известно, что автомобиль был закрыт, рядом с ним нет никаких следов преступления.

Жукаускас подтвердил, что автомобиль девушки обнаружили благодаря данным GPS, установленной в автомобиле. Сигнал телефона девушки пропал на автостраде - либо села батарея в телефоне, либо его специально отключили.
Как уже сообщалось, 5 марта, в 21.00 ч. поступило сообщение о том, что на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 ч. из Плунге в Вильнюс уехала Ева Страздаускайте (1991 г.р.), которая пропала, после того как проехала Каунас, с ней нет связи, ее телефон выключен. 6 марта, в 1.30 ч. ее автомобиль был обнаружен в Йонавском районе. Девушки в нем не было.

Полиция искала девушку как в лесу, так и в окрестностях. На место выехали кинологи и эксперты. Из-за плохих погодных условий вертолет на место происшествия не вылетал. На месте происшествия следов крови и борьбы не обнаружено.

6 марта, в 10.55 ч. каунасская полиция сообщила, что девушку ищут на территории от Бачконис в сторону Электренай.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, на девушке был серый спортивный костюм, короткая черная куртка Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112.

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Общество

В поиске пропавшей девушки: важен даже малейший намек

В поиске пропавшей девушки: важен даже малейший намек
В поисках пропавшей Евы Страздаускайте, которая в минувшее воскресенье выехала на автомобиле из Плунге в Вильнюс и пропала, участвуют значительные наряды полиции. Бессонная ночь на понедельник, активный поиск в понедельник, но это, к сожалению не все. Полиция пока говорит, что не может сообщить, какую информацию несут найденные ими вещи, но просит жителей делиться имеющимися сведениями – даже малейший намек на возможное местонахождение девушки очень важен.

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