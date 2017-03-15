В Плунге состоялись похороны Евы Страздаускайте

15 марта в Плунге состоялись похороны жестоко убитой 26-летней Евы Страздаускайте. Девушка была убита 5 марта, вечером. Подозреваемые в убийстве хотели угнать автомобиль, на котором она возвращалась из родного города в Вильнюс.

Прощание с Евой проходило 14 марта и 15 марта в первой половине дня. В 11 ч. в среду желающих проститься с ней было так много, что не все могли войти в зал, где стояла урна с прахом, украшенная белыми орхидеями.

Катафалк, на котором везли урну в храм, внутри был украшен белыми цветами роз. В 13 ч. в храме состоялась заупокойная служба.

Урну с прахом похоронили на кладбище Йовайшишкяй рядом с Плунге.

Тело Страздаускайте 10 марта обнаружили закопанным в Кедайняйском районе.

Суд разрешил взять под стражу четырех подозреваемых в убийстве. Сейчас выясняют, какой была роль каждого из них в убийстве девушки.