В Плунге состоялись похороны Евы Страздаускайте

ru.DELFI.lt
среда, 15 марта 2017 г. 09:21
15 марта в Плунге состоялись похороны жестоко убитой 26-летней Евы Страздаускайте. Девушка была убита 5 марта, вечером. Подозреваемые в убийстве хотели угнать автомобиль, на котором она возвращалась из родного города в Вильнюс.
© DELFI montažas

Прощание с Евой проходило 14 марта и 15 марта в первой половине дня. В 11 ч. в среду желающих проститься с ней было так много, что не все могли войти в зал, где стояла урна с прахом, украшенная белыми орхидеями.

Катафалк, на котором везли урну в храм, внутри был украшен белыми цветами роз. В 13 ч. в храме состоялась заупокойная служба.

Урну с прахом похоронили на кладбище Йовайшишкяй рядом с Плунге.

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Тело Страздаускайте 10 марта обнаружили закопанным в Кедайняйском районе.

Суд разрешил взять под стражу четырех подозреваемых в убийстве. Сейчас выясняют, какой была роль каждого из них в убийстве девушки.

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В Плунге 15 марта состоятся похороны жестоко убитой 26-летней Евы Страздаускайте. Девушка была убита 5 марта, вечером. Подозреваемые в убийстве хотели угнать автомобиль, на котором она возвращалась из родного города в Вильнюс, lrt.lt.

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