В Плунге прощаются с Евой Страздаускайте

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ru.DELFI.lt
вторник, 14 марта 2017 г. 15:03
14 марта В Плунге жители и близкие прощаются с Евой Страздаускайте, которая была убита 5 марта.
Ievos Strazdauskaitės šermenys
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Всей Литве это трудно осознать. Не знаю, что чувствует мать, если мы, посторонние люди, не можем понять, как такое происходит. Это какое-то озверение", - сказала жительница Плунге.

Александрас, который пришел проститься с покойной, работал на предприятии Plungės lagūnа, которое принадлежит отцу друга покойной. Он признал, что у него болит сердце: "Те то слово, как больно. Такое зверство трудно осознать".

"Я не была знакома с девушкой. Ну, с виду знала ее мать. Она учитель начальных классов, отец сантехником работал, сварщиком. Казалось, простые люди", – сказала одна из женщин, заверив, что предложенные 10 000 евро за информацию для семьи были значимой суммой.

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Похороны Страздаускайте состоятся 15 марта, в 12:30 ч. Заупокойная служба пройдет в 13.00 ч.

Напомним, что Страздаускайте пропала 5 марта, когда выехала из Плунге, где навещала родителей, в Вильнюс. Связь с ней оборвалась в районе Каунаса в 18.40 ч. телефон был выключен. Подозревали, что девушка была похищена. В ночь на понедельник ее автомобиль Audi A7 нашли недалеко от Жеймяй (Йонавский район).

В пятницу, 10 марта, выяснилось, что девушка убита, ее тело обнаружили закопанным в Кедайняйском районе. Были задержаны 6 подозреваемых. 4 из них 12 марта суд разрешил взять под арест на три месяца.

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Ievos Strazdauskaitės šermenys
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