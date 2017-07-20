В планах - спасение палангского пляжа

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BNS
четверг, 20 июля 2017 г. 16:56
Не потребовалась и сильная буря, чтобы часть палангских пляжей была смыта морем. По словам представителей Палангской мэрии, в ближайшее время пляж пополнят песком, пишет Lietuvos žinios.
© DELFI / Karolina Pansevič

Директор компании Palangos komunalinis ūkis Константинас Скерус сказал, что сейчас планируют привезти 1600 куб. м песка.

"Кое где море нанесло толстый слой песка, вот мы снимем слой толщиной около 2 м и перевезем на подмытый берег. Не будут видны и мешки с песком. Понятно, что в будущем придется постоянно пополнять пляж, других рациональных и безвредных для природы способов нет. Так делает вся Европа", – сказал он.

Эколог Палангской мэрии Реда Кайрене сказала, что весной 2019 года на пляж планируют привезти 370 000 куб. м песка.

По ее словам, ученые уже исследуют ситуацию и вскоре представят свои выводы, рекомендации, оценят влияние на окружающую среду. На все эти работы из структурных фондов ЕС выделят 4,6 млн. евро.

BNS
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