В планах правительства - до 2020 года узаконить двойное гражданство

В представленном 27 февраля плане по осуществлению правительственной программы указано, что двойное гражданство в Литве должны узаконить до четвертого квартала 2019 года. За это отвечают Минюст и МВД.

"Дискуссии еще не завершены. Юридически ничто не изменилось – этот вопрос можно решить только путем референдума", – сказал BNS вице-министр юстиции Паулюс Грицюнас.

Представители системы МВД вообще отказались комментировать BNS этот план, сказав, что он еще не принят.

О двойном гражданстве говорило не одно правительство Литвы, но ничего конкретного так и не сделали.

Конституционный суд разъяснил, что, по сути, разрешить двойное гражданство можно лишь путем изменения Конституции. Кроме того, это можно сделать только после проведения референдума. Проводить референдум не решаются, поскольку опасаются, что он не состоится.

Община литовцев, живущих во всем мире, хочет, чтобы литовцы, которые получили гражданство другой страны, могли сохранять и литовское гражданство. Согласно 12-й ст. Конституции ЛР, двойное гражданство разрешается только в исключительных, предусмотренных законом случаях.

Сейчас двойное гражданство могут получить только такие граждане, которые уехали из Литвы до восстановления независимости и их наследники, уехавшие из независимой Литвы на двойное гражданство претендовать не могут. Также есть исключения, когда двойное гражданство могут сохранить рожденные за границей дети, если гражданство другой страны они получили по месту рождения, а также те, кто получил гражданство другой страны автоматически, после того, как заключил брак с гражданином другой страны.