В планах - ограничение наличного расчета

Электронный расчет набирает обороты, однако в Литве по-прежнему остаются популярными и наличные, пишет LRT.lt.

В таких сферах как перепродажа автомобилей или строительство, часть наличных уходит в "тень", поэтому политики снова намерены заняться ограничением наличного расчета.

Минфин согласен, что это не является основным способом снижения "теневой" экономики, но будет иметь определенное влияние.

Согласно подсчетам, в "тени" находится четверть экономики страны. К примеру, когда покупаешь на рынке автомобиль, продавец предлагает часть уплаченной наличными суммы не указывать, т.е. на бумаге заплатить меньше. Минфин по этой причине намерен ограничить наличный расчет, но подчеркивает, что это лишь один способ решения проблемы.

"Мы все понимаем, что ограничение наличного расчета - это не панацея, не чудо. Оно в тот же миг не уничтожит "теневую" экономику, но это одно из средств снижения "теневой" экономики, даже если воздействует лишь отчасти", – сказала вице-министр финансов Дайва Брасюнайте.

Экономисты сказали, что для того, чтобы вывести деньги из "тени", можно руководствоваться примерами зарубежных стран, в которых потолок наличного расчета гибок, но большая часть ответственности ложится на плечи покупателя.

"Некоторые страны используют такой опыт, к примеру, устанавливается лимит наличного расчета, но покупателю разрешают платить и больше.

Но в таком случае он берет риск на себя, если это будет сделка "теневой" экономики, если это выяснится, ему придется солидарно возместить ущерб, штраф вместе с продавцом", – сказал старший экономист банка SEB Гитанас Науседа.

Глава Ассоциации торговцев подержанными автомобилями Висмантас Баршис сомневается в том, что такие ограничения будут иметь положительный результат. Якобы возникнут дополнительные неудобства у тех, кто честно продает машину.

В парламенте уже предлагали ограничить наличный расчет до 5000 евро, но после обсуждений в комитете в зал заседаний это предложение не вернулось.